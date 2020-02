സുപ്രീംകോടതിയിലെ 6 ജഡ്ജിമാർക്ക് എച്ച്1എൻ1; ന്യായാധിപന്മാരുമായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ചർച്ച

ന്യൂഡൽഹി∙ സുപ്രീംകോടതിയിലെ ആറു ജഡ്ജിമാർക്ക് എച്ച്1എൻ1. കോടതി നടപടികൾക്കിടെ ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ആറു ജഡ്ജിമാർക്ക് എച്ച്1എൻ1 ബാധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിലെ എല്ലാം ജ‍ഡ്ജിമാരും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ. ബോബ്ഡെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു.

ജഡ്ജി സഞ്ജീവ് ഖന്ന മുഖാവരണം ധരിച്ചാണു കോടതിയിലെത്തിയത്. അഭിഭാഷകർക്കു കുത്തിവെയ്പ് എടുക്കാനുള്ള വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കോടതി തീരുമാനിച്ചു. അഭിഭാഷകരും ബാർ അസോസിയേഷൻ തലവനും രോഗത്തിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുൻകൈ എടുക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിർദേശിച്ചു. ശബരിമല കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഒൻപതംഗ ബെഞ്ചിലെ രണ്ടുപേർക്കും രോഗം ബാധിച്ചതിനാൽ നടപടികൾ വൈകിയേക്കും.



English Summary: Six Supreme Court Judges Down With Swine Flu; CJI Bobde Meets Lawyers & Judges