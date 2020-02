നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി ഉദ്ധവ്; ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റർ സഖ്യവുമായി ആലോചിച്ചശേഷം

മുംബൈ ∙ ജനസംഖ്യാ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും ശിവസേന അധ്യക്ഷനുമായ ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി. ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനു മുൻപ് ശിവസേന, എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് എന്നിങ്ങനെ മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിലെ മൂന്നു പാർട്ടികൾക്കുമിടയിൽ വിഷയം വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ഉന്നതതല കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുമെന്നും ഉദ്ധവ് അറിയിച്ചു.



പൗരത്വ നിയമം, ജനസംഖ്യ റജിസ്റ്റർ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഉദ്ധവ് ഡൽഹിയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ, സഖ്യകക്ഷികളായ എൻസിപിയും കോൺഗ്രസും ശക്തമായ വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്ത് എത്തിയതോടെയാണ് ഉന്നതതല കമ്മിറ്റിയിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് ഉദ്ധവ് അറിയിച്ചത്.

നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങിയിരിക്കെ, മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിൽ ഭിന്നത സൃഷ്ടിച്ച് മുതലെടുപ്പിന് പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി നീക്കം നടത്തവെ, അതിനു തടയിടാൻ കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഉദ്ധവിന്റെ നീക്കം. പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്ധവിന് നല്ല രീതിയിൽ വിവരിച്ച് നൽകണമെന്നും, പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാത്തതിനാലാവും അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

അഘാഡിയിൽ ഭിന്നതയില്ല

മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിൽ ഭിന്നതയില്ലെന്നും ആ വിധത്തിൽ ബിജെപി നടത്തുന്ന പ്രചാരണം അവരുടെ വിഷമംകൊണ്ടാണെന്നും ഉദ്ധവ്. സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണു പോകുന്നതെന്നു മഹാ വികാസ് അഘാഡിയിലെ മൂന്നു പാർട്ടികളിലെയും എംഎൽഎമാരുടെ യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി വളരെ നല്ല കൂടിക്കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഒരു മണിക്കൂറോളം വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. എൻസിപി, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വങ്ങളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടും ചർച്ച ചെയ്തുമാണ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നതെന്നും ഉദ്ധവ് എംഎൽഎമാരെ അറിയിച്ചു.

