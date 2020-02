പണി മുടങ്ങിയിട്ടും പണം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച; അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ എറണാകുളം കാക്കനാട് റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിജസ് കോർപറേഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യവസായ സമുച്ചയത്തിന്റെ പണി മുടങ്ങിയിട്ടും കരാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നു പണം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ ടി.ജെ. അലക്സിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. 2014 മാർച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പണി ഓഗസ്റ്റിൽ നിർത്തിവച്ചു. കരാർ എടുത്ത ആർഡിഎസ് പ്രൊജക്ട്സിനെതിരെ ചട്ടപ്രകാരം നടപടിയെടുത്തില്ലെന്നും കമ്പനി നൽകിയ 2.36 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക്് ഗ്യാരന്റി തിരിച്ചുപിടിച്ചില്ലെന്നുമാണ് അലക്സിനെതിരായ കുറ്റം. വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലാത്തതിനാലാണ് സസ്പെൻഷനെന്ന് മന്ത്രി ജി. സുധാകരൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Suspension for assistant manager for lapse in retrieving money even after worked is stopped