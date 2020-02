പൊലീസ് സഹകരണ സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘കള്ളൻ’; വ്യാജ ഐഡികൾ പിടികൂടി

കൊച്ചി∙ കേരള പൊലീസ് ഹൗസിങ് സഹകരണ സംഘം ഭരണ സമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ‘കള്ളൻ’ കയറിയെന്ന് ആരോപണം. തിങ്കളാഴ്ചയും ചൊവ്വാഴ്ചയുമായി വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളുമായി മൂന്നു പേർ പിടിയിലായെന്നാണ് വിവരം. തിങ്കളാഴ്ച കോഴിക്കോട്ട് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു പഴയ നേതാവിനെ ഏതാനും വ്യാജ കാർഡുകളുമായി കോഴിക്കോട് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ഓഫിസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച തലസ്ഥാനത്ത് ഒരു മുൻ മന്ത്രിയുടെ ഗൺമാന്റെ കയ്യിൽ നിന്നു വ്യാജ ഐഡി കാർഡ് പിടികൂടി. പാലക്കാടു നിന്നു പത്തിലേറെ കാർഡുകളും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പതിനാലു കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ 12,403 പൊലീസുകാർ വോട്ടു ചെയ്തു. 49,000 വോട്ടർമാരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്.

15 അംഗ ഭരണസമിതിയിൽ ഐപിഎസ് പ്രതിനിധിക്കായി നീക്കി വച്ച സീറ്റിൽ എഡിജിപി മനോജ് ഏബ്രഹാം എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ബാക്കി 14 സീറ്റുകളിലേക്കു സിപിഎം, കോൺഗ്രസ് അനുകൂല വിഭാഗങ്ങൾ രണ്ടു പാനലായാണു മത്സരിക്കുന്നത്. 28നു കൊച്ചിയിലാണു വോട്ടെണ്ണൽ. ജില്ലകളിൽ വോട്ടു ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം: തിരുവനന്തപുരം – 1992, കൊല്ലം – 620, പത്തനംത്തിട്ട – 425, ആലപ്പുഴ – 547, കോട്ടയം – 458, എറണാകുളം – 2040, തൃശൂർ – 825, ഇടുക്കി – 759, മലപ്പുറം – 607, വയനാട് – 485, പാലക്കാട് – 539, കോഴിക്കോട് – 1372, കാസർകോട് – 759, കണ്ണൂർ – 975.

സിപിഎം പിന്തുണയുള്ള കേരള പൊലീസ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.ആർ. ബിജു നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാനലും യുഡിഎഫ് പിന്തുണയുള്ള കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.ആർ. അജിത്ത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പാനലും തമ്മിലായിരുന്നു മൽസരം. നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് ഭരണ സമിതിയാണു സൊസൈറ്റി ഭരിച്ചിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ സമിതി സർക്കാർ പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണ സമിതി പുറപ്പെടുവിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജ്ഞാപനത്തിലും നടപടികളിലും ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എതിർ സംഘം രജിസ്ട്രാർക്കും തുടർന്ന് കോടതിയെയും സമീപിച്ചതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഭരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ ഏൽപിച്ചത്.

ഭരണ സമിതി കഴിഞ്ഞ വർഷം വിതരണം ചെയ്ത 7000 തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകളിൽ 5000 എണ്ണവും വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യ ആരോപണം. ഈ പരാതി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്നെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് കെപിഎ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്.എസ്. രതീഷ് കല്ലറ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിഷയത്തിലുള്ള പരാതി നിലവിൽ ജയശ്രീ ഐഎഎസിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. കാർഡ് ഉടമകളെ കേട്ടശേഷമേ നടപടിയെടുക്കാവൂ എന്നായിരുന്നു കോടതി നിർദേശം. പൊലീസ് സേനയുടെ ഹൗസിങ് അസോസിയേഷനിലെ വ്യാജ ഐഡി വാദം ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്ത സംഭവങ്ങൾ എന്നാണ് എതിർപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

English Summary: Three policemen caught with fake id cards in Kerala Police Housing Co-operative Society election