പാലക്കാട് രണ്ടു ഇതര സംസ്ഥാന വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു

പാലക്കാട് ∙ മങ്കര പറളി പഴയ റോഡിൽ ചെക്ക് ഡാമിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. ചെന്നൈ സ്വദേശികളായ ഗോകുൽ (20), കാർത്തിക് (19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. പറളി പഴയ റോഡിൽ യാക്കൂബിന്റെ മകൾ ഫർസാനയുടെ സഹപാഠികളാണ് ഇരുവരും.

ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30 നാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പാലക്കാട്‌ അഗ്നിശമന സേന ഓഫിസർ ഹിധേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മങ്കര പൊലീസിനൊപ്പം നടത്തിയ തിരച്ചിലിനൊടുവിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. സ്‌പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വില്ലേജ് ഓഫിസറും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു തിരച്ചിൽ. ചെക്ക് ഡാമിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കമ്പിയും മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരച്ചിൽ ദുർഘടമാക്കിയെന്നു ഫയർഫോഴ്സ് അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് രണ്ടരയ്ക്കു ശേഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്താനായത്.

English Summary: Two interstate students drowned to death in Palakkad