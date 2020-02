ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ; ഏറ്റവും മലിന നഗരങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ

ന്യൂ‍ഡൽഹി∙ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനമായ നഗരങ്ങളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടും ഇന്ത്യയിലെന്നു റിപ്പോർട്ട്. മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്ന ബെയ്ജിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചൈനീസ് നഗരങ്ങൾ മലിനീകരണം കുറച്ചപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലെ അവസ്ഥയിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ലെന്നാണ് ഐക്യു എയർവിഷ്വ‍ൽ ഡോട്ട് ഇൻ പുറത്തിറക്കിയ ലോക വായുനിലവാര റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഡൽഹി, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ നഗരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത്.

വിഷമയമായ വായുവുള്ള നഗരമായി മൂന്നു വർഷം മുമ്പ് 84ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ബെയ്ജിങ്. ശക്തമായ നടപടികളെത്തുടർന്നു പുകമഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ കുറച്ച് 199ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരായ 20 നഗരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ പതിനാലും ഇന്ത്യയിലാണ്. ഡൽഹിയിലെ മലിനീകരണം പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പു സർക്കാർ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഫലവത്തായില്ല. മാത്രമല്ല, പട്ടികയിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്തു. ഒപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനപ്പെട്ട പ്രധാന നഗരമെന്ന സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു.



ഡൽഹിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്തുള്ള ഗാസിയാബാദാണ് പട്ടികയിൽ ആദ്യ സ്ഥാനത്തുള്ള മോശമായ നഗരം. ന്യൂഡൽഹി (ഇന്ത്യ), ധാക്ക (ബംഗ്ലദേശ്), ഉലാൻബാറ്റർ (മംഗോളിയ), കാബൂൾ (അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ), ജക്കാർത്ത (ഇന്തൊനേഷ്യ), കാഠ്മണ്ഡു (നേപ്പാൾ), ഹാനോയ് (വിയറ്റ്നാം), മനാമ (ബഹ്റൈൻ), ബെയ്ജിങ് (ചൈന), താഷ്കന്റ് (ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ) എന്നിവയാണ് ഏറ്റവുമധികം മലിനമായ രാജ്യതലസ്ഥാനങ്ങൾ. മലിനവായു പ്രതിവർഷം ഏഴു ദശലക്ഷം ആളുകളുടെ ജീവനെടുക്കുന്നു എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്ക്.



English Summary: Two-Thirds Of World's Most Polluted Cities Are In India: Report