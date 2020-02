ഇനി ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്ന പദം മതി; അംഗപരിമിതർ വേണ്ട

തിരുവനന്തപുരം∙ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള ദേശീയ അവകാശ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓഫിസ് രേഖകൾ, ബ്രോഷർ, പദ്ധതികൾ, ആശയവിനിമയം, വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാവിധ മേഖലകളിലും ഭിന്നശേഷിക്കാർ / Specially Abled / PWD എന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമെ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായുള്ള സംസ്ഥാന കമ്മിഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചു. അംഗപരിമിതർ / Handicapped / Disabled എന്ന വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായി നീക്കം ചെയ്യണം. ഇക്കാര്യം എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു.



English Summary: Use the term Specially Abled in Official Documents