ലൈഫ് മിഷൻ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം പ്രസംഗിക്കാൻ 56 പേർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വാഗതപ്രസംഗം തന്നെ ഒഴിവാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നതിനിടെ, അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കേണ്ട ഒരു ചടങ്ങിൽ പ്രസംഗകരുടെ എണ്ണം ‘ഹാഫ് സെഞ്ചുറി’ കടന്നേക്കും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അഭിമാനപദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ 56 പേരാണു പ്രസംഗകരുടെ ക്രീസിൽ.

ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി 2 ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതിനായി 29നു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ചടങ്ങിന്റെ നോട്ടിസിലാണ് ഇത്രയധികം പേരുകൾ. അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 3നു പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനിയിലാണു പ്രഖ്യാപനച്ചടങ്ങ്. 2 ലക്ഷം വീടുകളുടെ പൂർത്തീകരണ പ്രഖ്യാപനവും ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രിയാണു നിർവഹിക്കുന്നത്. മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറയുന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീനാണ് അധ്യക്ഷൻ. തുടർന്നു ലൈഫ് മിഷൻ ചീഫ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസർ യു.വി.ജോസ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കും.

ഇതിനു ശേഷമാണ് ഉദ്ഘാടനവും പ്രഖ്യാപനച്ചടങ്ങും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും 10 മന്ത്രിമാരും ചടങ്ങിൽ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുമെന്നു നോട്ടിസിലുണ്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ ശശി തരൂർ എംപി, ഡപ്യുട്ടി സ്പീക്കർ വി.ശശി, ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ എംഎൽഎമാർ, ആസുത്രണ ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷനും അംഗങ്ങളും, സർക്കാരിന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, മേയർ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ 19 ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനായി നോട്ടിസിലുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച മലയാളം മിഷന്റെ ‘മലയാൺമ 2020’ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതപ്രസംഗം നടക്കുന്നതിനിടെ, അതു നിർത്തിവയ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നടത്തി മടങ്ങിയിരുന്നു. വേറെ വഴിയില്ലാത്തതു കൊണ്ടാണ് ഇതെന്നു പറഞ്ഞാണു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഗതപ്രസംഗം നിർത്തിച്ച് ഉദ്ഘാടനത്തിലേക്കു കടന്നത്. എന്നാൽ, 29 ലെ പരിപാടി 3 മണിക്കു തുടങ്ങുമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതു 4 മണിക്കായിരിക്കുമെന്നു സംഘാടനച്ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു. എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇവരുടെ പേരുകൾ നോട്ടിസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും ഏതാനും പേർ മാത്രമേ പ്രസംഗിക്കുകയുള്ളുവെന്നും നവകേരളം കർമപദ്ധതി കോ ഓർഡിനേറ്റർ ചെറിയാൻ ഫിലിപ് വിശദീകരിച്ചു.



