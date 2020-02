മരിച്ച 11 കുട്ടികളും കഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചിരുന്നു; ഞെട്ടിച്ച് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്

ഷിംല ∙ ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ് ആസ്ഥാനമായുള്ള മരുന്നു കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന ചുമ മരുന്നാണ് ജമ്മുവിലെ ഉദംപുര്‍ ജില്ലയിലെ രാംനഗറിൽ പതിനൊന്നു കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. ചുമമരുന്നിന്റെ 3,400 ലേറെ കുപ്പികള്‍ ഇതിനകം വിറ്റുപോയതായും അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സിറപ്പില്‍ വിഷവസ്തുക്കള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് 8 സംസ്ഥാനങ്ങൾ സിറപ്പിന്റെ വിൽപന നിർത്തിവച്ചു. മരുന്ന് നിര്‍മാണക്കമ്പനിയുടെ ലൈസന്‍സ് താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദാക്കി. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഡിജിറ്റല്‍ വിഷന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് നിര്‍മിക്കുന്ന കോള്‍ഡ് ബെസ്റ്റ് പിസി എന്ന ചുമസിറപ്പ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിനും ജനുവരിക്കും ഇടയിൽ കഴിച്ച 17 കുട്ടികളെ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. വൃക്കസ്തംഭനത്തെ തുടർന്നാണ് പതിനൊന്നു കുട്ടികളും മരിച്ചത്. ആറു കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുതരമായ രോഗം ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മരിച്ച 11 കുട്ടികളും ചുമയ്ക്കുള്ള ഈ സിറപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ച സിറപ്പിന്റെ സാംപിളുകളില്‍ വിഷാംശമായ ഡൈഥിലീന്‍ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ മരണം ചുമമരുന്ന് കഴിച്ചതിനെ തുടർന്നാണെന്ന ആരോപണം ഡിജിറ്റല്‍ വിഷന്‍ ഫാര്‍മസ്യൂട്ടിക്കല്‍സ് നിഷേധിച്ചു.

2019 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ജനുവരി വരെയാണ് കമ്പനി 3,400 ലേറെ കുപ്പി മരുന്നു വിറ്റത്. 60 മില്ലിലീറ്ററാണ് ഒരു കുപ്പിയുടെ അളവ്. രോഗി ഒരുതവണ 5–6 മില്ലിലീറ്റർ വീതം കഴിക്കുമെന്നു കണക്കാക്കിയാൽ പോലും 10 മുതൽ 12 വരെ ഡോസ് അകത്തു ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും രോഗി മരിക്കാനിടയാകുമെന്നു ഹിമാചൽപ്രദേശ് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ നവനീത് മാർവ പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വിൽപന രസീതുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മരുന്നു വാങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയതായും നവനീത് മാർവ അറിയിച്ചു. 5,500 കുപ്പി കഫ് സിറപ്പാണ് കമ്പനി ആകെ നിർമിച്ചത്.1500 എണ്ണം വിപണിയിൽനിന്നു തിരിച്ചുവിളിച്ചു. സിറപ്പ് നിർമാണ യൂണിറ്റിലെ ഉത്പാദനവും അധികൃതര്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചു. തമിഴ്‌നാട്, ജമ്മുകശ്മീര്‍, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹരിയാന, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ത്രിപുര, മേഘാലയ, ഹിമാചൽപ്രദേശ് എന്നി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അധികൃതരോട് മരുന്നുകൾ പിൻവലിക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയതായി ജമ്മു കശ്മീർ ഡ്രഗ് ആന്‍ഡ് ഫുഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോളര്‍ സുരീന്ദര്‍ മോഹന്‍ അറിയിച്ചു.

ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് രാജസ്ഥാന്‍, കര്‍ണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ 2014 നും 2019 നും ഇടയിൽ ഇവരുടെ മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Under scanner for 11 deaths, 3,400 bottles of cough syrup sold