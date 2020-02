ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പൗരത്വ നിയമ അനുകൂലികളും പ്രതികൂലികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായോട് ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. പൊലീസ് നിഷ്ക്രിയരാണെന്നും സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപിച്ച കേജ്‌രിവാൾ ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സൈന്യത്തെ വിന്യസിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ഥിതിഗതികൾ അനുദിനം വഷളാകുന്നതായും കേന്ദ്രം അടിയന്തരമായി ഇടപെടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

‘ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ ജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. സാഹചര്യം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പൊലീസിന് സാഹചര്യം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനോ ജനങ്ങളിൽ ആത്മവിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. സൈന്യത്തെ നിര്‍ബന്ധമായും വിളിക്കണം. സംഘര്‍ഷമേഖലകളില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും വേണം’. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയയ്ക്കുമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളിന്റെ വസതിക്ക് പുറത്തു പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ജാമിയ മില്ലിയ, ജെഎൻയു സർവകലാശാല വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് ഒഴിപ്പിച്ചത്. അക്രമികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യത്തിനു സേനാംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന അടിയന്തര യോഗ‌ത്തിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അമൂല്യ പട്നായിക്ക് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ എല്ലാ സഹായവും ‍ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ യോഗത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും പ്രക്ഷോഭം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതേസമയം, പിഴവു പ‌റ്റിയിട്ടില്ലെന്നാണു പൊലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി 20 കമ്പനി സേനാം‌ഗങ്ങളെ നിയ‌ോഗിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നാണു വിശദീകരണം. ഞായറാഴ്ച സംഘർഷം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കാര്യമായ ഇടപെടൽ നടത്താതിരുന്ന പൊലീസ് അക്രമികള‌െ തുരത്താൻ തിങ്കളാഴ്ച രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. അക്രമം കൂ‌ടുതൽ സ്ഥലത്തേക്കു വ്യാപിച്ചു. നേരിടാൻ വളരെക്കുറച്ചു സേനാംഗങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. വൈകിട്ടോടെയാണു റാപ്പിഡ് ആക്‌ഷൻ ഫോഴ്സും അർധസൈനിക വിഭാഗവും രംഗത്തെത്തിയത്. ഇ‌ന്നലെ 1000 പൊലീസുകാരെ കൂടുതലായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പൗരത്വ നിയമ അനുകൂലികളും പ്രതികൂലികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 20 ആയി. പരുക്കേറ്റത് 48 പൊലീസുകാരടക്കം ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക്. ഡൽഹിയിലെ സ്കൂളുകൾക്കു ബുധനാഴ്ച അവധിയാണ്. സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള സ്പെഷൽ കമ്മിഷണറായി എസ്.എൻ.ശ്രീവാസ്തവയെ നിയമിച്ചു.

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ സംഘർഷമേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചു. സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ അജിത് ഡോവലിന് ചുമതല നൽകി. സംഘർഷം വ്യാപിക്കുന്ന നാലിടങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഒരു മാസത്തേക്കു നിരോധനാജ്ഞയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.



