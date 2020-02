ഡൽഹി സംഘർഷം: 2 കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളും യുപിയിലെ കൂട്ടാളികളും നിരീക്ഷണത്തിൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ വടക്കു കിഴക്കന്‍ ഡൽഹിയിലെ സംഘർഷത്തിൽ രണ്ട് കുറ്റവാളി സംഘങ്ങളും ഉത്തർപ്രദേശിലെ അവരുടെ കൂട്ടാളികളും അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നു വിവരം. വടക്കു കിഴക്കൻ ‍ഡൽഹിയിലെ നാസിർ, എതിരാളിയായ ഇർഫാൻ ചെന്നു എന്നിവരുടെ സംഘത്തിലുള്ള പന്ത്രണ്ടോളം പേരുടെ സാന്നിധ്യം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അക്രമങ്ങൾക്കിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെടിവയ്പ്, കല്ലേറ്, വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കിടെ ഇവർ സുരക്ഷാ ക്യാമറകളിലും മറ്റും പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

മൂന്നു ദിവസമായി ഡൽഹിയിൽ തുടരുന്ന അക്രമങ്ങളിൽ കലാപകാരികൾ 500 റൗണ്ടിനു മുകളിൽ വെടിയുതിർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. അക്രമികൾക്കു വൻ തോതിൽ ആയുധങ്ങളും വെടിമരുന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഗൂഢാലോചന സംശയിക്കുന്ന അന്വേഷണ സംഘം, ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളെ ചിലർ കലാപത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാകാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സംഘർഷമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഒരു ഡസനിലേറെ മോഷണ സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അക്രമം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച വാട്‍സാപ് ഗ്രൂപ്പുകളും നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. പരിശോധനയിൽനിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി അക്രമികൾ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയും പഴയവ ഉപേക്ഷിച്ചുമാണു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. വീടുകളുടെ മുകൾ ഭാഗം, ബാൽക്കണികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ച കല്ലുകളും നാടൻ ബോംബുകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് വക്താവ് മൻദീപ് രൺധാവ പറഞ്ഞു. ദ്രുതകർമ സേന, സശസ്ത്ര സീമാബൽ, സിആർപിഎഫ് തുടങ്ങി ആവശ്യമായത്ര സേനയെ ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിലെ സംഭവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച ഡല്‍ഹി പൊലീസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു റിപ്പോര്‍ട്ട് നൽകി.



