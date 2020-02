അഭയ കേസ്: വിചാരണ 3 മാസം നിർത്തി വയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം

കൊച്ചി∙ അഭയ കേസിന്റെ വിചാരണ മൂന്നു മാസത്തേക്ക് നിർത്തി വയ്ക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. നാർകോ പരിശോധന നടത്തിയ ഡോക്ടർമാരെ വിസ്തരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് എതിരെ സിബിഐ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിചാരണ നടപടികൾ നിർത്തി വയ്ക്കാൻ നിർദേശിക്കണം എന്ന സിബിഐയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്.

സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം വരുന്നതു വരെ കേസിന്റെ വിചാരണ നിർത്തി വയ്ക്കണം എന്ന ആവശ്യം നേരത്തേ വിചാരണക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് സിബിഐ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

English Summary: Highcourt order to stop the trial of Abhaya case