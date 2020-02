കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥനും; കൊന്നത് എഎപി നേതാവെന്നു പിതാവ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹിയിലെ കലാപബാധിത പ്രദേശത്തുനിന്ന് ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെടുത്തു. ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയിലെ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് ആർ. അങ്കിത് ശർമയുടെ മൃതദേഹം ഒരു ഒരു അഴുക്കു ചാലിലാണ് കണ്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം അങ്കിത് ഒാഫിസിൽനിന്ന് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ജാഫ്റാബാദിലെ ചാന്ദ് ബാഗ് പാലത്തിനു സമീപം ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

അങ്കിതിന്റെ പിതാവ് രവീന്ദർ ശർമയും ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അതേസമയം, ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ഒരു നേതാവ് അങ്കിതിനെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം അഴുക്കു ചാലിൽ തള്ളിയെന്നാണ് പിതാവിന്റെ ആരോപണം.



English Summary: Body Of Intelligence Officer Killed In Delhi Clashes Found In Drain