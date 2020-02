സ്ഥിതി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഡോവലിന് ചുമതല; സമുദായനേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി

ന്യൂഡൽഹി ∙ പൗരത്വ ബില്ലിനെച്ചൊല്ലി രാജ്യതലസ്ഥാനത്തു സംഘർഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന്‍ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന് ചുമതല. ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സഭായോഗത്തില്‍ അജിത് ഡോവല്‍ പങ്കെടുത്ത് സ്ഥിതിഗതികൾ വിശദീകരിക്കും. അതിനു മുന്നോടിയായി വിവിധ സമുദായനേതാക്കളുമായി അജിത് ഡോവല്‍ ആശയവിനിമയം നടത്തി.

ഇന്നലെ, അജിത് ഡോവൽ സംഘർഷ മേഖലകൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ജാഫറാബാദ്, സീലംപുർ, മൗജ്പുർ, ഗോകുൽപുർ ചൗക് എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ക്രമസമാധാന സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയ ഡോവൽ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.



English Summary :NSA Ajit Doval given charge to bring Delhi violence under control