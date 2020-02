ഭുവനേശ്വര്‍∙ ഭാര്യയെ കൊന്ന് മൃതദേഹം 300 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളിലാക്കിയ മുന്‍ സൈനിക ഡോക്ടര്‍ക്ക് ജീവപര്യന്തം. ഖുര്‍ദ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് 78 വയസ്സുകാരനായ സോംനാഥ് പരീദയെ ശിക്ഷിച്ചത്. 50,000 രൂപ പരീദ പിഴയൊടുക്കണം. 2013 ജൂൺ മൂന്നിനാണ് ഭാര്യ ഉഷശ്രീ പരീദ(61) യെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ദൃക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത കേസിൽ സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതി പ്രതിയെ ശിക്ഷിച്ചത്. 2013 ജൂൺ 21 നാണ് സോംനാഥ് പരീദയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തി കൊണ്ടാണ് സോംനാഥ് പരീദയുടെ ഭാര്യയുടെ മൃതദേഹം മുറിച്ചത്.

വിദേശത്തുള്ള മകളുടെ ഫോൺ കോളാണ് പരീദയെ കുടുക്കിയത്. രണ്ടാഴ്ചയോളം അമ്മയെ ഫോണിൽ ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണമാണു കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിച്ചത്. അമ്മയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് മകൾ വാശിപിടിച്ചിട്ടും സോംനാഥ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ മകള്‍ ബന്ധുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

വീട്ടിലെത്തിയ ബന്ധു ഉഷശ്രീയെ പരീദ കൊലപ്പെടുത്തിയതായി സംശയിക്കുന്നതായി മകളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും ഭാര്യയെ കൊന്നിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു സോംനാഥ് പരീദ കോടതിയിലും പുറത്തും പറഞ്ഞത്. ഭാര്യയെ കൊന്നതിന്റെ പിറ്റേദിവസവും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതു പോലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജോലിക്കു പോയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

