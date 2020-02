മധ്യവയസ്കന്റെ മരണം കൊലപാതകം; രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

ചാത്തന്നൂര്‍ (കൊല്ലം) ∙ താഴം വടക്ക് പ്ലാവിള വീട്ടില്‍ മോഹനനെ (68) മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം. മോഹനന്റെ തൊഴിലുടമയും സഹോദരനും അറസ്റ്റില്‍. മോഹനന്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വിഘ്നേശ്വര കോണ്‍ക്രീറ്റ് മതില്‍ നിര്‍മാണ യൂണിറ്റ് ഉടമ കൊല്ലം കൂട്ടിക്കട കോടിയാട്ട് പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍ (അശ്വതി ഭവന്‍) പ്രദീപ് (51), സഹോദരന്‍ ഉമയനല്ലൂര്‍ പടനിലം പ്രശോഭ ഭവനില്‍ സുരേഷ് (30) എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



ജോലി സ്ഥലത്ത് തിങ്കള്‍ രാത്രി മൂന്നു പേരും കൂടി മദ്യപിച്ചു. ജോലി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞുള്ള വാക്കുതര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. ചൊവ്വ രാവിലെ സമീപത്തെ പുരയിടത്തിലെ വാഴച്ചുവട്ടില്‍ മോഹനന്‍ കിടക്കുന്നത് പുരയിടത്തിന്റെ ഉടമ കണ്ട് സുരേഷിനോടു വിവരം പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മതില്‍ നിര്‍മാണ സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുവന്നു കിടത്തി. രണ്ടു മണിക്കൂറിനു ശേഷമാണ് പൊലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ചത്. മോഹനന്‍ 5 വര്‍ഷമായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സിഐ ജസ്റ്റിന്‍ ജോണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

English Summary: Two was arrested in old man death