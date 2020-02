ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡൽഹി കലാപത്തിനിടെ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവിനും പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ. സംഘർഷത്തിനു പിന്നിൽ ഏതു പാർട്ടിയിലെ ആൾ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവരെ വെറുതെ വിടരുതെന്ന് കേജ്‍രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. ആം ആദ്മി പാർട്ടിയിലെ ആരെയെങ്കിലും കുറ്റവാളികളായി കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്ക് ഇരട്ടി ശിക്ഷയായിരിക്കും കൊടുക്കുകയെന്നും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



ബുധനാഴ്ചയായിരുന്നു ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അങ്കിത് ശർമയുടെ മൃതദേഹം ജാഫറാബാദിലെ അഴുക്കുചാലിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിലേക്കു പോകുന്ന വഴിയിൽവച്ച് അങ്കിതിനെ ചിലർ മർദിക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു വിവരം. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ അങ്കിതിന്റെ പിതാവ് രവീന്ദർ ശർമ ആം ആദ്മി നേതാവ് താഹിർ ഹുസൈനെതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തി. താഹിർ ഹുസൈന്റെ ആൾക്കാർ അങ്കിതിനെ മർദിച്ച ശേഷം വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നെന്നാണു പിതാവിന്റെ ആരോപണം.



ഇതോടെ സംഭവം വിവാദമായി. താഹിർ ഹുസൈനെതിരെ അങ്കിതിന്റെ അയൽവാസികളും ആരോപണമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹുസൈന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അഞ്ച് നിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽനിന്ന് ചിലർ കല്ലുകളും പെട്രോൾ ബോംബുകളും വലിച്ചെറിയുന്നതു കണ്ടെന്ന് അയൽവാസികൾ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറായ താഹിർ ഹുസൈനെന്നു തോന്നിക്കുന്ന ഒരാൾ മറ്റു ചിലരോടൊപ്പം കെട്ടിടത്തിനു മുകളില്‍ നിൽക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിനു പിന്നാലെ പുറത്തുവന്നു.



എന്നാൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്ന് താഹിർ ഹുസൈൻ പ്രതികരിച്ചു. അക്രമികൾ വീടുതകർത്ത് അകത്തു കയറിയ ശേഷം മുകളിൽനിന്നു കല്ലെറിയുകയായിരുന്നു. പൊലീസിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും അക്രമികൾ പോയശേഷമാണ് അവരെത്തിയത്. വീടിനു കാവൽ വേണമെന്ന് പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ വീടൊഴിഞ്ഞു പോകാനായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ നിര്‍ദേശമെന്നും ഹുസൈൻ‌ പ്രതികരിച്ചു.



