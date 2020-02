ന്യൂഡൽഹി∙ അമ്മയിൽനിന്ന് അകറ്റാൻ മൂന്നുവയസ്സുകാരിയെ അച്ഛൻ ഗൾഫിനു കൊണ്ടുപോയി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് സിബിഐ ഇടപെട്ട് മകളെയും അച്ഛനെയും വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിലെത്തിച്ചു.

വിവാഹ ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം മൂന്നു വയസ്സുകാരി റെയ്നയുടെ കസ്റ്റഡി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അപേക്ഷ അമൻ ലോഹിയയും ഭാര്യ കിരൺ കൗറും കോടതിയിൽ നൽകിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കുഞ്ഞിന്റെ കസ്റ്റഡി കിരൺ കൗറിനു നൽകി. കുഞ്ഞുമായി രാജ്യം വിടരുതെന്നും പിതാവിന് ആഴ്ചയിൽ മൂന്നു ദിവസം ചില മണിക്കൂറുകൾ കുഞ്ഞിനൊപ്പം ചെലവിടാമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. അമന്റെ പാസ്പോർട്ടും കോടതി വാങ്ങിവച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 24ന് മകളെ കാണാനെത്തിയ അച്ഛൻ കുഞ്ഞുമായി കടന്നു. നേരിട്ട് ദുബായിലേക്കു കടക്കുന്നതിനുപകരം നേപ്പാൾ വഴി മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്ന് പിന്നീടാണ് ദുബായിലേക്ക് എത്തിയത്. കരീബിയൻ രാജ്യമായ കോമൺവെൽത് ഓഫ് ഡൊമിനിക്കയുടെ പാസ്പോർട്ടിലാണ് ഇയാൾ രാജ്യം വിട്ടത്.

കുഞ്ഞിനെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയാണ് സിബിഐയോടു നിർദേശിച്ചത്. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിബിഐ സംഘം ദുബായിൽ നേരിട്ടെത്തി ഭരണകൂടവുമായി സംസാരിച്ചാണ് കുഞ്ഞിനെയും പിതാവിനെയും സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിലെത്തിച്ചത്.

English Summary: CBI brings back child who was taken to Dubai by her father in defiance of Delhi HC order