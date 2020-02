ഡൽഹിയിലെ അക്രമം; ഹർജി ഏപ്രിൽ 13–ന് പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഡൽഹിയിലെ അക്രമം സംബന്ധിച്ച ഹർജി ഏപ്രിൽ 13–ന് പരിഗണിക്കാമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.എൻ. പട്ടേൽ, ജസ്റ്റിസ് സി. ഹരിശങ്കർ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച്. കേസിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ കക്ഷിചേർക്കാനും നിർദേശിച്ചു.



വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയവർക്കെതിരേ ഇപ്പോൾ എഫ്െഎആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസിനുവേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു ക്രമസമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാവില്ല. എഫ്െഎആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ബുധനാഴ്ച ജസ്റ്റിസ് എസ്. മുരളീധർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മുരളീധറിനെ ഇന്നലെ ചണ്ഡീഗഡ് പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ഹരിയാനാ കോടതിലേക്കു സ്ഥലം മാറ്റിയാണ് കേസ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിലേക്കു മാറ്റിയത്.



English Summary: Delhi highcourt will hear the petition against BJP leaders on April 13