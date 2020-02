കർണാടകയിൽ ആറാമത്തെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം എംഎം ഹിൽസിൽ

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടകയിലെ ആറാമത്തെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാകാനൊരുങ്ങി ചാമരാജ് നഗർ ജില്ലയിലെ മലെ മഹാതേശ്വര ഹിൽസ് (എംഎം ഹിൽസ്). കർണാടക വനംവകുപ്പിന്റെ നിർദേശം ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി (എൻടിസിഎ) അംഗീകരിച്ചതോടെ അധികം വൈകാതെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും. തമിഴ്നാട്ടിലെ സത്യമംഗലം കടുവസങ്കേതവുമായി അതിർത്തിപങ്കിടുന്ന എംഎം ഹിൽസിൽ 20 കടുവകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 90,618 ഹെക്ടറിലാണ് എംഎം ഹിൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

ഇതോടെ ചാമരാജ് നഗർ ജില്ലയിൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന കടുവസങ്കേതങ്ങളുടെ എണ്ണം മൂന്നാകും. ബന്ദിപ്പൂർ, ബിലിഗിരി രംഗസ്വാമി ക്ഷേത്രം (ബിആർടി) കടുവ സങ്കേതങ്ങളാണ് ചാമരാജ് നഗർ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ മൈസൂരു, കുടക് ജില്ലകളിലായി കിടക്കുന്ന നാഗർഹോളെ, ചിക്കമംഗളൂരു, ശിവമൊഗ്ഗ ജില്ലകളിലായി കിടക്കുന്ന ഭദ്രാ, ഉത്തര കന്നഡ ജില്ലയിലെ അൻഷി-ദണ്ഡേലി എന്നിവയാണ് മറ്റ് കടുവസങ്കേതങ്ങൾ. 2018ലെ കടുവകണക്കെടുപ്പ് പ്രകാരം കർണാടകയിലെ 5 സങ്കേതങ്ങളിലായി 524 കടുവകളാണ് വസിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് കടുവകളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാംസ്ഥാനത്തുള്ള കർണാടക സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ്.

English Summary : MM Hills set to be sixth tiger reserve of Karnataka