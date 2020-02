അച്ഛൻ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന പരാതി വ്യാജം; അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കും

പത്തനംതിട്ട∙ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പിതാവിനും സുഹൃത്തിനും എതിരായ പരാതി വ്യാജമെന്ന് പോക്സോ കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. കുടുംബ കലഹത്തെ തുടർന്ന് വ്യാജപ്പരാതി നൽകിയ അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പത്തനംതിട്ട പോക്സോ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ പോക്സോ കേസിൽ സവിശേഷ കണ്ടെത്തലും വിധിയുമുണ്ടായ അപൂർവ്വ സംഭവമാണിത്.



കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നു പത്തുവയസ്സുകാരി മകളെ പിതാവും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് പീഡിപ്പിച്ചതായി അമ്മ കളളപ്പരാതി നൽകിയെന്ന സവിശേഷ കണ്ടെത്തലാണ് പോക്സോ കോടതിയുടേത്. പരാതിക്കാരിയായ അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി പൊലീസിനോട് ശുപാർശ ചെയ്തു. പന്തളം പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മൊഴി നൽകാൻ കോടതി കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ ഗീവറുഗീസ്, സുഹൃത്ത് സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരോടും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.



കുടുംബ കോടതിയിൽ കേസുണ്ടെന്നും. 2013 മുതൽ ഇരുവരും സ്വര ചേർച്ചയിലല്ലെന്നും നാലു വർഷമായി ഇവർ അകന്നുകഴിയുകയാണെന്നും പ്രതിഭാഗം തെളിവുകൾ നിരത്തി ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിസ്തരിക്കപ്പെടാതിരുന്ന പെൺകുട്ടി കോടതിയിൽ വിവരങ്ങൾ തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. ഇൗ സാഹചര്യത്തിലാണ് വ്യാജപ്പരാതിയിൽ ജഡ്ജി സാനു എസ് പണിക്കർ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. പന്തളം പറന്തൽ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. ഒരാൾ അച്ഛനൊപ്പവും മറ്റൊരാൾ അമ്മയ്ക്കൊപ്പവുമാണ്. ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെ സ്വാധീനിച്ചാണ് പിതാവിനും സുഹൃത്തിനുമെതിരെ അമ്മ പരാതി നൽകിയത്.

English Summary: Fake case, pocso court ordered to register case against the mother of a minor