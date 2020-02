ന്യൂഡൽഹി∙ കനയ്യകുമാറിനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി. ജെഎന്‍യു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യദ്രോഹക്കേസിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷന് അനുമതി നല്‍കിയത്. സമരത്തിനിടെ രാജ്യവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെന്നാണ് കേസ്.



ജെഎൻയു സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2016ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രാജ്യദ്രോഹ കേസിൽ മുൻ ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി യൂണിയൻ അധ്യക്ഷൻ കനയ്യ കുമാർ അടക്കമുള്ളവരാണു പ്രതികൾ. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റത്തിനു പുറമേ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചനയും വ്യാജരേഖ ചമയ്‌ക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എട്ടു കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. കേസിൽ നേരത്തേ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും വിചാരണ ഡൽഹി സർക്കാർ തടഞ്ഞിരുന്നു.



English Summary: AAP Government Gives Nod To Prosecute Kanhaiya Kumar In JNU Sedition Case