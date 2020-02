നാദാപുരത്ത് സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരം പിടികൂടി; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

നാദാപുരം ∙ കോഴിക്കോട് നാദാപുരത്ത് സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരം പിടികൂടി. നാദാപുരം - തലശേരി എയർപോർട്ട് റോഡിൽ രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാവിലെ ഏഴരയോടെ ആവോലത്ത് പൊലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരം പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ കക്കട്ട് പാതിരപ്പറ്റ കൊളാട്ടയിൽ വീട്ടിൽ സന്തോഷി (38)നെ നാദാപുരം സിഐ എൻ. സുനിൽ കുമാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.



50 ഡിറ്റണേറ്ററുകളും സൺ 90 വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന 31 ജലറ്റിൻ സ്റ്റിക്കുകളുമാണ് പ്രതിയിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് നാദാപുരം ഭാഗത്തേക്ക് കെഎൽ 18 ക്യൂ 5696 നമ്പർ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതി. ബൈക്കും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. നേരത്തെയും സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കടത്തിയ കേസിൽ ഇയാൾ പിടിയിലായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എസ്ഐ എൻ.പ്രജീഷ്, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ നന്ദകുമാർ, കെ. ലതീഷ്, സജിഷ് എന്നിവരും റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു.

English Summary: Explosives seized from Nadapuram; one was arrested