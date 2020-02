കോവിഡ് ഭീഷണി: ഷൂട്ടിങ് ലോകകപ്പിൽനിന്നു പിൻമാറി ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഷൂട്ടിങ് ലോകകപ്പിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ പിൻമാറി. മാർച്ച് നാലു മുതല്‍ സൈപ്രസിലാണ് ഷൂട്ടിങ് ലോകകപ്പ് നടക്കുന്നത്. ദേശീയ റൈഫിൾ അസോസിയേഷന്റേതാണു തീരുമാനം.



മാർച്ച് 13 വരെ നടക്കുന്ന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു രാജ്യാന്തര ഷൂട്ടിങ് സ്പോർട്സ് ഫെ‍ഡറേഷനാണ്. സർക്കാരിന്റെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യ മത്സരത്തിൽനിന്നു പിൻമാറിയതെന്ന് ദേശീയ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. സൈപ്രസിൽ നിലവിൽ ആർക്കും കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച ചിലരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary: India pulls out of shooting world cup in Cyprus over COVID-19 threat