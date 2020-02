മലപ്പുറം ∙ വീട്ടിൽ ഫാൻ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥി ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണ മാനത്തുംഗലം വാഴയിൽ ഷാമിൽ (17) ആണ് മരിച്ചത്.



English Summary: Plus One student died by Electric shock