കോട്ടയം ∙ കോട്ടയം പുന്നത്തുറയിൽ കിണറിടിഞ്ഞ് രണ്ടു മരണം. ജോയ്, സാജു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കിണറ്റിൽ റിങ് ഇറക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.

English Summary: Well collapsed; two killed in Kottayam