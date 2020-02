ട്രംപിന്റെ ഗുജറാത്ത് സന്ദർശനച്ചെലവ് 100 കോടിയില്ല; വെറും 12.5 കോടി: രുപാണി

അഹമ്മദാബാദ് ∙ യുഎസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ഡോണാൾഡ് ട്രംപ് ഗുജറാത്ത് സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിപ്പോയിട്ടും അതു സംബന്ധിച്ച വിവാദം ബാക്കി. ട്രംപിനു വരവേൽപ്പ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങൾക്കും നഗര സൗന്ദര്യവത്ക്കരണത്തിനും മറ്റുമായി നൂറു കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ചുവെന്നതു വൻ വിവാദത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു.

ട്രംപ് അഹമ്മാദാബാദിൽ തങ്ങിയ മൂന്നു മണിക്കൂറുകളുടെ ചെലവ് ഒരു മിനിട്ടിന് 55 ലക്ഷം രൂപ എന്നാണു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അതെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നു ഖണ്ഡിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രുപാണി തന്നെ രംഗത്തുവന്നു.

ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെറും എട്ടു കോടിയും അഹമ്മദാബാദ് കോർപറേഷൻ നാലര കോടിയും മാത്രമേ മുടക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതല്ലാതെയുള്ള കണക്കുകളെല്ലാം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ കെട്ടുകഥകൾ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ചു ചേരികളുടെയും മറ്റും ദയനീയമുഖം മറയ്ക്കാൻ അരക്കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ നാലടി ഉയരത്തിൽ മതിൽ കെട്ടുകയും നഗരത്തിലെ പ്രധാന വീഥികളിലെ ചുവരുകളെല്ലാം ചായമടിച്ചു ട്രംപിന്റെയും മോദിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. പതിനയ്യായിരത്തോളം പൊലീസുകാരെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്കായി മൊട്ടേര സ്റ്റേ‍ഡിയത്തിൽ ലഘുഭക്ഷണമടക്കം ആതിഥ്യം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം കൂടി നൂറു കോടിയോളം രൂപ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്നു മുടക്കിയതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു മുഖം രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ കണക്കു നിയമസഭയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

സർക്കാരും കോർപറേഷനും മുടക്കിയ പന്ത്രണ്ടരക്കോടിയിൽ കവിഞ്ഞ ചെലവുകളെല്ലാം നഗര അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നേരത്തേ തന്നെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ട്രംപിന്റെ സന്ദർശനവുമായി അതിന് ഒരു ബന്ധമില്ലെന്നുമാണു മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത്.

സന്ദർശനത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ കോടികൾ ധൂർത്തടിച്ചുവെന്നു കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ ധൂർത്തിനുള്ള ഫണ്ട് എവിടെനിന്നാണെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്നു കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും നേരത്തേ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Allegations regarding expense during Donald Trump Gujarat visit false says chief minister