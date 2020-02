ന്യൂഡൽഹി∙തന്റെ ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളം ഡൽഹി കലാപത്തിൽ മരിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു നൽകുമെന്ന് ബിജെപി എം.പി. പർവേഷ് വർമ. മരിച്ച രത്തൻലാലിന്റെയും ഐബി ഓഫിസർ അങ്കിത് ശർമയുടെയും കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് തുക നൽകുക. വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ച ബിജെപി നേതാക്കളിൽ പർവേഷ് വർമയുമുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary : BJP MP Parvesh Verma to give one-month salary to families of of Delhi Police, IB personnel killed in communal violence