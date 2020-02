മനോരമ ഓൺലൈൻ – സാറാസ് ചുറ്റുവട്ടം പുരസ്കാരം തുരുത്തിക്കരയ്ക്ക്

കൊച്ചി ∙ മികച്ച റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുള്ള മനോരമ ഓൺലൈൻ– സാറാസ് ചുറ്റുവട്ടം സീസൺ 4 പുരസ്കാരം എറണാകുളം തുരുത്തിക്കര സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന്. കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനിൽ നിന്ന് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.

75,000 രൂപയും ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉൾപ്പെട്ട രണ്ടാം സ്ഥാനം കിളിമാനൂർ വാലഞ്ചേരി റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനാണ്. 50,000 രൂപയും ട്രോഫിയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉൾപ്പെട്ട മൂന്നാം സമ്മാനം ഒറ്റപ്പാലം ഹലോ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ നേടി. കോഴിക്കോട് വഴിപ്പോക്ക്– കോറോത്തുമൂല റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനാണ് സ്പെഷൽ ജൂറി പുരസ്കാരം.

മറ്റു പുരസ്കാരങ്ങൾ: ന്യൂമാൻ തൊടുപുഴ (പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം), ജവഹർ നഗർ– കൊട്ടാരക്കര (കാർഷിക രംഗം) മൈത്രി നഗർ– പരിപ്പ്, കോട്ടയം (ജലസംരക്ഷണം), ഒറ്റത്തെങ്ങ്– കണ്ണൂർ (സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം), തണൽ, കൊരട്ടി– തൃശൂർ (സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം), ഒന്നാം മൈൽ, പെരുമ്പാവൂർ– എറണാകുളം (നൂതന കൃഷിരീതികൾ).

ചുറ്റുവട്ടം പുരസ്കാരത്തിന്റേത് മഹത്തായ സന്ദേശം: ഗവർണർ

പരമ്പരാഗതമായ അറിവിലും ചിന്താഗതികളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നവർക്ക് ഭാവിയിലെ ലോകക്രമത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക പ്രയാസമാകുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. കൊച്ചിയിൽ മനോരമ ഓൺലൈൻ ചുറ്റുവട്ടം പുരസ്കാരം വിജയികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ച ഗവർണർ തുടർന്ന് പലയിടത്തും മലയാളത്തിലാണ് സദസ്സിനോട് സംവദിച്ചത്.

നവീനവും പുത്തൻ ചിന്താഗതിയുമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാകും ഇനി വിജയം. ലോകം മുഴുവൻ സംഭവിക്കുന്നതും അതാണ്. അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലോകം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ നമ്മൾ തയാറായിരിക്കണം. സാങ്കേതികമായി ലോകം മാറ്റത്തിനു വിധേയമാകുമ്പോൾ ഇതേ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ജനക്ഷേമ പരിപാടികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാകണമെന്നും ഗവർണർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കിവരുന്ന സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷനെയും കേരള സർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വ‌കേരള മിഷനെയുമാണ് മനോരമ ഓൺലൈൻ ചുറ്റുവട്ടം പുരസ്കാരം ഓർമിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ക്യാംപയിൻ ലളിതവും മഹത്തരവുമായ സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന് കൈമാറുന്നത്. വീട്ടിലെ ശുചിത്വം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ശുചിത്വത്തിലേയ്ക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്നു തുടങ്ങുന്ന പ്രകൃതി സംരക്ഷണം സമൂഹത്തിലേയ്ക്കും എത്തിച്ചേരും.

റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകൾ കൂട്ടുകുടുംബം പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളത് എന്ന വിശേഷണം ഏറ്റവും നന്നായി ചേരുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് ഈ അസോസിയേഷനുകൾ. അതുപോലെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് ഈ അസോസിയേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും. സവിശേഷമായ ക്ഷേമ മാതൃകകളിലൂടെ ഈ പുരസ്കാരം നേടിയവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയുള്ള പരിപാടികളിലൂടെ മലയാളി മനസുകളെ മലയാള മനോരമ എന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചടങ്ങിൽ ഹൈബി ഈഡൻ എംപി, പി.ടി.തോമസ് എംഎൽഎ, മേയർ സൗമിനി ജെയിൻ, കിറ്റെക്സ് ഗ്രൂപ് എംഡി ബോബി എം. ജേക്കബ്, മനോരമ ഓൺലൈൻ സിഇഒ മറിയം മാമ്മൻ മാത്യു, കോഓർഡിനേറ്റിങ് എഡിറ്റർ സന്തോഷ് ജോർജ് ജേക്കബ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി– സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ മണലിൽ മോഹൻ, ശുചിത്വ മിഷൻ മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോ. അജയകുമാർ വർമ, സിഐഎഫ്ടി പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റ് ജോർ‍ജ് നൈനാൻ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി സെന്റ്. മേരീസ് കോളജ് അസി. പ്രഫസർ ജോർജ് മാത്യു, തേവര എസ്എച്ച് കോളജ് റിട്ട. അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ സി.എം.ജോയി, മലയാള മനോരമ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ വർഗീസ് സി. തോമസ് എന്നിവരടങ്ങിയ വിദഗ്ധരുടെ പാനലായിരുന്നു അവാർഡ് നിർണയ സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ഈ സീസണിൽ 1,400 റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനുകൾ മൽസരത്തിന് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് 340 അസോസിയേഷനുകൾ യോഗ്യത നേടി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്, ഭാരവാഹികളുമായി മുഖാമുഖം എന്നിവയ്ക്കു ശേഷം മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത് 45 അസോസിയേഷനുകൾ. ഈ അസോസിയേഷനുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനോരമ ഓൺലൈൻ എഡിറ്റോറിയൽ ടീം നേരിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തി വിലയിരുത്തി.

2019 നവംബർ 12ന് എക്‌സൈസ് മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണനാണ് ചുറ്റുവട്ടം അവാർഡ് സീസൺ നാല് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ജലസംരക്ഷണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, അടുക്കളത്തോട്ടം, സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മത്സരം.

തുരുത്തിക്കര സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ



പുതുമയുള്ള ആശയങ്ങളും അവ പ്രാവർത്തികമാക്കിയതിലെ മികവുമാണ് തുരുത്തിക്കര സൗത്ത് വെസ്റ്റ് റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്. എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ അസോസിയേഷന്റെ കാർഷിക പദ്ധതികള്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഗ്രാമം നിറയെ വാഴ, ഗ്രാമം നിറയെ ചേന... തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായ മാതൃക പദ്ധതികൾ ഇവർ നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

കിളിമാനൂർ വാലഞ്ചേരി റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ

സ്നേഹ വീട് നിർമാണം, ചികിത്സാ സഹായം, തരിശുനിലങ്ങളിൽ നെൽകൃഷി തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളാണ് വാലഞ്ചേരി റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനായി മഹിളാദർശൻ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു വിവിധ സംരംഭങ്ങളിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗം കൂടി ഉറപ്പു വരുത്താനായി.

ഹലോ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ, ഒറ്റപ്പാലം



ഞങ്ങളൊരുമിച്ച് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹലോ റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷനെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചത്. അസോസിയേഷൻ പരിധിയിൽ അല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു വിദ്യാർഥിയുടെ കുടുംബത്തിന് വീടിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയത് ഹലോയുടെ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രം.

