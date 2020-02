നഷ്ടം 434 ലക്ഷം കോടി; കൊറോണ ആഘാതം ശക്തമാകും; വരുമോ മാന്ദ്യം, മഹാമാരി?

അന്റാർട്ടിക്കയൊഴികെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഭീതിയുടെ ചിറകു വിരിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് (കോവിഡ്–19). മൂന്നു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 28 എന്ന ഒരൊറ്റ ദിവസത്തിലാണ് കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. കോവിഡ്–19 വിവിധയിടങ്ങളിൽ അതിവേഗം ബാധിക്കുന്ന മഹാമാരിയായി (Pandemic) മാറുമെന്നും സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം വരികയാണെന്നുമുള്ള സംശയം പടർന്നതോടെ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ ഓഹരിവിപണികളിലും വൻ ഇടിവാണ്. നിക്ഷേപകർ കൂട്ടത്തോടെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളിലും ഓഹരിവിപണിയിൽ 2008 ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ്. ഏഷ്യൻ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഓഹരിവിപണികളില്‍ ഇടിവ് തുടരുകയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എണ്ണ വില 3.38% കുറഞ്ഞ് ബാരലിന് 50 ഡോളറായി.

അതിനിടെ കൊറോണ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ പരക്കാനും വൈറസിന്റെ ആഘാതം ശക്തമാകാനും ‘വളരെയേറെ (very high)’ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) പുറത്തുവിട്ടു. സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്നതലത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണിത്. അപ്പോഴും വൈറസിനെ നിയന്ത്രിച്ചുനിർത്താനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ മേധാവി ടെഡ്രോസ് അദാനം ഗെബ്രയേസസ് പറഞ്ഞു. വൈറസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ ശ്രമങ്ങള്‍ക്കു പകരം വിഷയത്തെ ലഘുവായി കാണുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരമായിരിക്കുമെന്നും ടെഡ്രോസ് രാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

അടുത്തിടെ, ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള 24 പേരിലൂടെയാണ് 14 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊറോണ വൈറസ് എത്തിയത്. ഇറാനിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട 97 പേരാണ് 11 രാജ്യങ്ങളിൽ വൈറസ് പടരാൻ കാരണമായത്. ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വിദഗ്ധർ ഇതെല്ലാം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് very high അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും.

ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എളുപ്പത്തിൽ വൈറസ് പടരുന്നതായി ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ആ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കൊറോണയെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും, അതിനപ്പുറം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അലർട്ട് നൽകിയത് ജനത്തെ ഭയപ്പെടുത്താനല്ലെന്നും മുൻകരുതൽ ശക്തമാക്കാനാണെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പറയുന്നു. സർക്കാർതലത്തിലും സാമൂഹികതലത്തിലും പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭീകരത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇടപെടലുണ്ടാകണം. ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശമായി വേണം അലെർട്ടിനെ കാണാൻ.

കനത്ത വിൽപനസമ്മര്‍ദത്തില്‍ ഇന്നലെ ഇന്ത്യൻ സൂചികകളും കൂപ്പുകുത്തി. 2009നു ശേഷം ഒരാഴ്ചക്കാലയളവിലെ വ്യാപാരത്തിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ ഇത്രയും നഷ്ടം ഇതാദ്യമായാണ്. രാജ്യാന്തര ഓഹരിവിപണിയിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ നഷ്ടമായത് 6 ലക്ഷം കോടി ഡോളർ (434.58 ലക്ഷം കോടി രൂപ). ‘യുഎസിലും ഏഷ്യയ്ക്കു പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ കൊറോണ എപ്രകാരം ബാധിക്കുമെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. എന്തായിത്തീരുമെന്ന് ആര്‍ക്കും പിടികിട്ടാത്ത സമയമാണ്. ആരുടെയും കയ്യിലും കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല, അതിനാൽത്തന്നെ വിപണി ഭയത്തിലുമാണ്...’ ഏഷ്യൻ ഇക്വിറ്റീസിന്റെ എസ്ഇഐ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് തലവൻ ജോൺ ലാവുവിന്റെ വാക്കുകളിലുണ്ട് എത്രമാത്രം ആശങ്കാജനകമാണു കാര്യങ്ങളെന്ന്.

ചൈന കരകയറുന്നു

ഇതുവരെയുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം ലോകത്താകെ 83,000–ത്തിലേറെ പേർക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 78,800–ത്തോളം പേരും ചൈനയിലാണ്. 2800 ലേറെ പേർ ചൈനയിൽ മാത്രം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചൈനയിൽ ഇന്നലെ പുതിയ കൊറോണ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 329 എണ്ണം മാത്രം– ജനുവരി 23നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറവ് കണക്ക്. ചൈന കൊറോണയെ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കുന്നതിൽ ഏറെക്കുറെ വിജയിച്ചു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് 55 രാജ്യങ്ങളിൽ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവിടങ്ങളിൽ പുതിയ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം അനുദിനം കൂടുന്നു. 4200ലേറെ പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു, മരണസംഖ്യ 70.

കോവിഡ്–19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ്ക്കു ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചൈനീസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തിരികെക്കയറുകയാണെന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വ്യക്തമാക്കി 48 മണിക്കൂർ തികയും മുൻപാണ് ഓഹരി ഇടിഞ്ഞത്. രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക–സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊളിറ്റ്ബ്യൂറോ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ചാന്ദ്ര പുതുവർഷം കഴിഞ്ഞ് ഓഹരിവിപണി പുനഃരാരംഭിച്ചപ്പോൾ പീപ്പിൾസ് ബാങ്ക് ഓഫ് ചൈന 1.2 ലക്ഷം കോടി യുവാൻ (ഏകദേശം 12 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ആണ് വിപണിയിലേക്കിറക്കിയിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ‘ബലം’ ഷാങ്ഹായ് കോംപസിറ്റ് ഇൻഡെക്സിനുണ്ടായിട്ടുമുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് പക്ഷേ ചൈനയിലെ സിഎസ്ഐ 300 ഇൻഡക്സും ഷാങ്‌ഹായ് കോംപസിറ്റ് ഇൻഡക്സും ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഫെബ്രുവരി മൂന്നിനു കൂപ്പുകുത്തിയതിനു ശേഷം ചൈനീസ് ഓഹരിവിപണി തിരിച്ചുവരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നതും ശുഭലക്ഷണമാണ്.

വൈറസ് ബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായതിന്റെയും മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാനായതിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസം ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷാങ്ഹായിയിലെ ചൈന ഫോർച്യൂൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്പനി അനലിസ്റ്റ് യാൻ കയ്‌വെൻ പറഞ്ഞത്– ‘ചൈനയ്ക്കു പുറത്ത് വൈറസ് പടരുന്നതു കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആരും കാര്യമായെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണു തോന്നുന്നത്. ചൈന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആ ഉറപ്പ് പറയാനാകില്ല...’. ഈ വാക്കുകൾ ശരിവയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കൊറോണ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ പടരുന്നതും ഓരോയിടത്തെയും സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാകുന്നതും.

ജപ്പാന്‍ ഓഹരിവിപണിയിൽ ഈ മാസം വൻ ഇടിവാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആറു മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവിലേക്ക് ഓഹരിവിപണിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. നിക്കെയ് സൂചിക ശരാശരി 3.7% ഇടിഞ്ഞ് 21,142.96ലാണ് ഇന്നലെ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 5നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറവ്. ഈയാഴ്ച സൂചിക ഇടിഞ്ഞത് 9.6 ശതമാനത്തോളം. നാലു വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കുറവ്! ഈ മാസം 8.9% ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്– 14 മാസത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓഹരിവിപണിയിൽ 2008ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ ഒരാഴ്ചക്കാലയളവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

പ്രസിഡന്റ് ക്വാറന്റൈനിൽ!

നൈജീരിയയിൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പൗരൻ വഴി ഇന്നലെയാണു കൊറോണയെത്തിയത്. ഇറാനിൽനിന്നു വന്ന വ്യക്തിയിലൂടെയാണ് ന്യൂസീലൻഡിൽ വൈറസ് എത്തിയത്. കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിൽ ബെലാറസിലും ലിത്വാനിയയിലും പുതിയ കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മഹാമാരിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വക്താവ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലിൻഡ്മീർ അടുത്തിടെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഒന്നര വർഷമെങ്കിലുമെടുക്കും കൊറോണയ്ക്കെതിരെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനെന്ന ഗവേഷകരുടെ വാക്കുകൾ കൂടിയാകുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്നത് ചെറിയ നഷ്ടത്തിന്റെ കാലമാണെന്നതു വ്യക്തം.

തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ മേഖലയിൽ, തായ്‌ലൻഡിൽ 2008നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് ഓഹരിവിപണിയിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2011നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനമാണ് സിംഗപ്പുർ, ഫിലിപ്പീൻസ് ഓഹരിവിപണികളിൽ. 2015നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശം സ്ഥിതിയിലാണ് മലേഷ്യൻ ഓഹരി വിപണി. ഇന്തൊനീഷ്യൻ വിപണിയാകട്ടെ 2013നു ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിക്കു പുറമേയാണ് തായ്‌ലൻഡിൽ കൊറോണ പ്രശ്നം. ചൈനീസ് സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ പ്രസിഡന്റിനെ ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മംഗോളിയ. ഇവിടെ പക്ഷേ കൊറോണ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇടിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയും

ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ സൂചികകൾ സമീപകാലത്തു നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് ഇന്നലത്തേത്. സെൻസെക്സ് 1448.37 പോയിന്റ് (3.64%) ഇടിഞ്ഞ് 38297.29 ലും നിഫ്റ്റി 431.55 പോയിന്റ് (3.71%) താഴ്ന്ന് 11201.75 ലും എത്തി. സെൻസെക്സ് 2015 ഓഗസ്റ്റ് 24ന് 1624.5 പോയിന്റ് ഇടിഞ്ഞതിനുശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ച. ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (ബിഎസ്ഇ) ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത മൊത്തം ഓഹരികളുടെ വിപണി മൂല്യം 1,52,40,024 കോടിയായിരുന്നത് ഇന്നലെ 1,46,94,572 കോടി രൂപയായി.

നിക്ഷേപകർക്ക് 5,45,452 കോടിയാണു നഷ്ടം. രൂപയുടെ മൂല്യം 60 പൈസ കുറഞ്ഞ് ഡോളറിന് 72.21 രൂപയായി. ബിഎസ്ഇയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത 2620 കമ്പനികളിൽ 2011 കമ്പനികളുടെയും ഓഹരികൾക്ക് ഇന്നലെ വിലയിടിഞ്ഞു. 456 എണ്ണം വിലവർധന നേടി. 153 എണ്ണത്തിനു മാറ്റമില്ല. ഈയാഴ്ച സെൻസെക്സ് ആകെ 2872.83 പോയിന്റും (6.97%) നിഫ്റ്റി 879.10 പോയിന്റും (7.27%) ഇടിവു നേരിട്ടു. ചൈന, കൊറിയ, ജപ്പാൻ, യൂറോപ്പ് ഓഹരി സൂചികകൾ 4% വരെ ഇടിഞ്ഞു. ജനീവയിൽ മാർച്ച് 5 മുതൽ 15 വരെ നടത്താനിരുന്ന രാജ്യാന്തര വാഹനമേള ഉപേക്ഷിച്ചു. ആയിരത്തിലേറെ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടികൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

മഹാമാരിയാകുമോ കൊറോണ?

കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയായി മാറുമെന്ന സംശയം പലരിലും ബലപ്പെട്ടതായി റേറ്റിങ് ഏജൻസി മൂഡീസും വിലയിരുത്തുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ 2020 പകുതിയാകുമ്പോഴേക്കും യുഎസിലും ആഗോളതലത്തിലും സാമ്പത്തികമാന്ദ്യം പിടിമുറുമെന്നാണ് മൂഡീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. യുഎസ് എസ് ആൻഡ് പി 500ൽ 2011നു ശേഷം ഒരു ദിവസമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

2008ലെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരാഴ്ചക്കാലയളവിലെ ഇടിവിലേക്കാണ് ഓഹരി വിപണിയുടെ പോക്കെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് പടരാനിടയുണ്ടെന്ന യുഎസ് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനു പിന്നാലെയാണ് ഓഹരിവിപണി വിറച്ചത്. കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ശക്തമായ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് വളരെപെട്ടെന്നു കരകയറുക എത്ര എളുപ്പമല്ലെന്നാണ് രാജ്യാന്തര നാണയ നിധിയും (ഐഎംഎഫ്) വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

യൂറോപ്യൻ, ഏഷ്യൻ വിപണികളിൽ തകർച്ച പ്രകടമാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യ കാലത്തിനു ശേഷമുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരാഴ്ചക്കാലയളവിലെ ഇടിവാണ് യൂറോപ്യൻ വിപണി കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്ക്സ് യൂറോപ്പ് 600 ഇൻഡെക്സ് 4.2 ശതമാനത്തിലേക്കു താഴ്ന്നു. അടുത്തകാലത്ത് കുതിച്ചുയർന്നതിനു ശേഷം 10 ശതമാനത്തോളം ഇടിവാണു രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വരുമാനം ഇനിയും കുറയുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ജർമൻ കെമിക്കൽ കമ്പനി ബിഎഎസ്എഫ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അതോടെ ഓഹരിവിപണിയിൽ കമ്പനി നേരിട്ടത് 5 ശതമാനത്തോളം ഇടിവ്.

പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സമയമെടുക്കും, അത് ലോകവിപണിയിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. വളർച്ചാനിരക്ക് നെഗറ്റീവായി മാറുമോ, മാന്ദ്യം രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ പിടിമുറുക്കുമോ? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്– നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊറോണ പടരുന്നത് നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ തുടരുകയോ വഷളാവുകയോ ചെയ്താൽ ചില രാജ്യങ്ങളെ മാന്ദ്യം പിടികൂടുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ഇറ്റലിക്ക് അതില്‍ മുൻനിരയിലാണു സ്ഥാനമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊറോണ ബാധിതരുള്ള ഇറ്റലിയി‌ൽ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടിയതോടെ ഓഹരി വിപണിയിൽ 3.6 ശതമാനത്തോളമാണ് ഇടിവ്. ജർമനിയിൽ വിപണിയിൽ 4 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. നിർമാണ മേഖലയിൽ 2019 മുതല്‍ തുടരുന്ന മാന്ദ്യത്തിൽ ജർമനി അടിപതറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കൊറോണയുടെ വരവ്. ഫ്രാൻസ് ഉൾപ്പെടെ കൊറോണ വരുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ മാന്ദ്യത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും ഫ്രാൻസിലും സമ്പദ്‌ഘടനയ്ക്കു ക്ഷീണം തട്ടുന്നതായാണു ലക്ഷണങ്ങൾ.

എബോള പോലും കൃത്യമായി പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടില്ല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും. കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിൽ ഏറെ പിൻനിരയിലുള്ള ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് കൊറോണയെത്തുന്നതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവുകയുമാണ്. ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യമായ നൈജീരിയയിലാണ് ആദ്യ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നതും ആശങ്കയേറ്റുന്നു.

ഇവിടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജനസംഖ്യയിലെ വൈവിധ്യവും അഭയാർഥികളുടെ ഒഴുക്കും നൈജീരിയയിലെ ഭരണകൂടത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നു. ജപ്പാനിലും ചൈനയിലും കൊറോണ ഭേദപ്പെട്ടവർക്കു വീണ്ടും രോഗം ബാധിച്ചതും തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മുൻകരുതലോടെയിരിക്കണമെന്ന് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ആവർത്തിച്ചു നിർദേശിക്കുന്നതിൽ തന്നെ എത്രമാത്രം ആശങ്കാജനകമാണു കാര്യങ്ങളെന്ന് വ്യക്തം.

