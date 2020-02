മലേഷ്യയിൽ നിന്നെത്തിയ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയുടെ സംസ്കാരം ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം

പയ്യന്നൂർ∙ മലേഷ്യയിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തി ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കെ മരിച്ച പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി ജൈനേഷിന്റെ(36) സംസ്കാരം ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം നടത്താൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. കൊറോണ ബാധയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജൈനേഷ് ഇന്നലെ രാത്രി 12നാണു മരിച്ചത്. കൊറോണ ബാധ അറിയാനായി നടത്തിയ ഇയാളുടെ ആദ്യ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു.

രണ്ടാം പരിശോധന ഫലം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതു നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനാ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമായിരിക്കും മൃതദേഹം മറവു ചെയ്യുന്നത്. എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു മൃതദേഹം വിട്ടുകിട്ടിയാൽ സംസ്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പയ്യന്നൂരിൽ ആരംഭിച്ചു.

English Summary : Cremation of patient died in suspecious of corona