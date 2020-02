ന്യൂഡൽഹി∙ തലസ്ഥാന നഗരിയെ പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാൾ. ശനിയാഴ്ച അക്രമസംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദഹം പറഞ്ഞു. ‘എല്ലാ പ്രധാന മേഖലകളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അവലോകന യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. അതിൽ ശനിയാഴ്ച അക്രമസംഭവങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. എത്രയും വേഗം സാധാരണനിലയിലേക്ക് ഡൽഹിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിനാണ് മുൻഗണന’ – കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.

പുതിയതായി അക്രമസംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നിരവധി പേർ വീടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. 18 സബ് ഡിവിഷനുകളിലാണ് പ്രധാനമായും കലാപം ബാധിച്ചത്. ഈ ഡിവിഷനുകളിലെ മജിസ്ട്രേറ്റുമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വീടുപേക്ഷിച്ചു പോയവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി. കൂടാതെ 18 സബ് ഡിവിഷനുകളും സന്ദർശിച്ച് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായ കടകളും വീടുകളും തിരിച്ചറിയാനും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചതായി കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു.



സർക്കാരിന് ഇതുവരെ 67 നഷ്ടപരിഹാര അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും നഷ്ടപരിഹാരം ഫോമുകൾ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് അവരുടെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കാൻ സബ് ഡിവിഷൻ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. കലാപത്തിൽ ഇരയായാവർക്ക് താമസിക്കാനായി 9 താമസസ്ഥലങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കലാപത്തിന് ഇരയായവര്‍ക്ക് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച 25,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരത്തുക ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. കലാപത്തിൽ വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചവർക്കാണ് ഈ തുക നൽകുക.



സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വഴിവിളക്കുകളുടെ കണക്ക് എടുത്തുവരികയാണ്. എത്രയും വേഗം എല്ലാം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. മാത്രമല്ല കലാപബാധിതരായ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാർച്ച് ഏഴു വരെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടും. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ അവസാന വർഷ പരീക്ഷ നീട്ടിവയ്ക്കും. എന്നാൽ സിബിഎസ്ഇ 10,12 ക്ലാസ് അവസാന വർഷ പരീക്ഷ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ മാർച്ച് 2 ന് ആരംഭിക്കും. സംഘർഷത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവർ തിരക്ക് കാരണം കൃത്യമായ പരിചരണം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറണമെന്നും കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.



English Summary :No reports of violence in Delhi today, will give compensation starting Sunday, says Arvind Kejriwal