പത്തനാപുരം∙ കനാലിൽ നിന്നു മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ തൊഴിലാളികൾ അമിത കൂലി ചോദിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കനാലില്‍ ഇറങ്ങി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത പൊലീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് ഡിജിപി പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വെള്ളത്തില്‍ കണ്ട മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ കനാലില്‍ ഇറങ്ങിയ പത്തനാപുരം സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫിസര്‍ എം.അന്‍വറിനെ സംസ്ഥാന പൊലിസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ 2000 രൂപയാണ് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്‍സ്പെക്ടറെ സഹായിച്ച ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവര്‍ ഷെഫീക്കിന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ അഭിനന്ദനക്കത്ത് നല്‍കും.

പത്തനാപുരത്ത് കെഐപി വലതുകര കനാലില്‍ കണ്ട മൃതദേഹം വീണ്ടെടുക്കാന്‍ തൊഴിലാളികള്‍ 2000 രൂപ കൂലി ചോദിച്ചതോടെയാണ് യൂണിഫോം അഴിച്ചുവെച്ച് കൈലി ധരിച്ച് അന്‍വര്‍ കനാലില്‍ ഇറങ്ങിയത്. ഇതുകണ്ട ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ഷെഫീക്ക് ഒപ്പമിറങ്ങി സഹായിച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് പൊലീസ് മീഡിയാ സെന്‍റര്‍ ഫെയ്സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായിരുന്നു.

English Summary : DGP announces compliment to police officer who lift dead body from canal