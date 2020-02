‘പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരതയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം’; നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പാക്ക് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ

ജനീവ ∙ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിനു (യുഎൻഎച്ച്ആർസി) മുന്നിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം. ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അതേ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പോസ്റ്ററുകൾ പതിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. പാക്കിസ്ഥാൻ ലോക സുരക്ഷയ്ക്കു തന്നെ ഭീഷണിയാണെന്നു കാട്ടിയാണ് പ്രതിഷേധം. ജനീവയിൽ നടക്കുന്ന യുഎൻഎച്ച്ആർസിയുടെ 43–ാമത് സമ്മേളനത്തിനിടെയാണ് പാക്കസ്ഥാനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. ആഗോളഭീകരതയുടെ പ്രഭവകേന്ദ്രം പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യമാണെന്നാണ് പോസ്റ്ററിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

9/11 മുതൽ ആഗോളഭീകരതയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ. അഫഗാനിസ്ഥാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാൻ അൽ–ഖ്വയ്ദ, താലിബാൻ തുടങ്ങിയ പ്രാദേശികവും ആഗോളവുമായ ഭീകര സംഘടനകളുടെ പ്രധാന കേന്ദമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് സന്നധ സംഘടനകളുടെ പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്.



ആഗോള ഭീകരതയിലേക്കുള്ള പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ അനധികൃതമായി സംഭാവന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പോസ്റ്റർ ജനീവിയിലെ യുഎൻഎച്ച്ആർസി ഓഫിസിനു മുന്നൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടം വളരെ ശക്തമായി ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ടെന്നും ഭീകര സംഘടനകൾ സർക്കാർ ചെലവിൽ വളരുകയാണെന്നുമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പറയുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ സാമ്പത്തിക ഘടന ക്രമരഹിതമായി പണം കൈമാറി ഭീകരതയെ പോഷിപ്പിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നുവെന്നുമാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ആരോപണം.

