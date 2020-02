മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലെങ്കിലും അവനുണ്ടാകുമോ?; മോർച്ചറിയിൽ മകനെ തിരഞ്ഞ് അച്ഛൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ കലാപത്തിനിടയിൽ മകനെ കാണാതായി, പൊലീസിൽ പരാതിയും നൽകി. ആശുപത്രികളിൽ കയറിയിറങ്ങി പരുക്കേറ്റവരിൽ തിരഞ്ഞു. പക്ഷേ, കണ്ടെത്താനായില്ല. ഒടുവിൽ ഞെട്ടലോടെയും ഭീതിയോടെയുമാണ് ആ അച്ഛൻ ഗുരു തേജ് ബഹാദുർ (ജിടിബി) ആശുപത്രിയുടെ മോർച്ചറിക്കു മുന്നിൽ കാത്തുനിന്നത്, മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിലെങ്കിലും അവനുണ്ടാകുമോ?. 24കാരനായ മുഹ്സിൻ അലിയെ കണ്ടെത്താൻ അച്ഛൻ സാജിദ് അലിയും ബന്ധുവും മോർച്ചറിയിലെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത മൃതദേഹങ്ങൾ ഓരോന്നായി കണ്ടു.

ഓരോ മൃതദേഹം കാണുമ്പോഴും ആശ്വാസം... അവനല്ലല്ലോ. എന്നാൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത മൃതദേഹങ്ങളിലൊന്ന് മുഹ്സിന്റേത് ആണെന്നു കണ്ടെത്തി. മോർച്ചറിക്കുമുന്നിൽ അവസാന പ്രതീക്ഷയും കൈവിട്ട് സാജിദ് അലി വാവിട്ടു കരഞ്ഞു. എന്നാല്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ബന്ധുക്കൾക്കു മനസ്സിലായി മുടിക്കു നീളമുള്ള, കൈകളിൽ മുറിവുകളുള്ള മൃതദേഹം മുഹ്സിന്റേത് അല്ലെന്ന്. ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം പോലും വ്യത്യാസമാണെന്നു കണ്ടത്തി.

മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയാനായി കാണിച്ചപ്പോൾ തലയിൽ ബാൻഡേജ് കെട്ടിയിരുന്നു. അതിനാൽ മുഖസാദൃശ്യം നോക്കിയാണ് മുഹ്സിനാണോ എന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ബാൻഡേജ് മാറ്റിയപ്പോൾ നീളമുള്ള മുടി കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ അടുത്തിടെ മുഹ്സിൻ മുടി ഷേവ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ ആ സാധ്യത തള്ളി. മകൻ തിരിച്ചുവരുമെന്ന കാത്തിരിപ്പിനു പക്ഷേ, അധികം നീളമില്ലായിരുന്നു.

പൂർണമായി കത്തിക്കരിഞ്ഞ കാറിനു സമീപത്തുനിന്ന് കത്തിക്കരിഞ്ഞനിലയിൽ ഒരു മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ഇതു മുഹ്സിന്റെയാണെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വാദം. ഡിഎൻഎ ഫലത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബം.

