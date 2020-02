കലാപഭീതിയിൽ ജനം വിളിച്ചത് 13,200 കോളുകൾ; അനങ്ങാതെ ഡൽഹി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ വടക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലുണ്ടായ കലാപത്തിൽ സഹായമഭ്യർഥിച്ചു വിളിച്ച ജനത്തോടു മുഖംതിരിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്. സംഘർഷമുണ്ടായ നാലുദിവസങ്ങളിലായി 13,200 ഫോൺ വിളികളാണു വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കു വന്നതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ ഫോൺ വിളികൾക്ക് എന്തു നടപടിയാണു പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തിനു മാത്രം മറുപടിയില്ല. കലാപം നേരിടുന്നതിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് നിഷ്ക്രിയമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ രേഖകൾ.

ഫെബ്രുവരി 23 മുതൽ 26 വരെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായ ദിവസങ്ങൾ. 23ന് 700 കോളുകളാണ് പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ ലഭിച്ചത്. 24ന് 3,500 കോളുകൾ, 25ന് 7,500 കോളുകൾ 26ന് 1,500 കോളുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്.

സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട യമുന വിഹാർ മേഖല വരുന്ന ഭജൻപുര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫെബ്രുവരി 24–26 വരെ 3,000 – 3,500 കോളുകളാണു വന്നത്. ഒൻപതു കോളങ്ങളുള്ള റജിസ്റ്ററിൽ വിശദമായ പരാതി, പരാതിയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം, എപ്പോഴാണു പരാതി ലഭിച്ചത്, എന്തു നടപടിയാണ് എടുത്തത് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വെടിവയ്പ്പ്, വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു, കല്ലേറ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പരാതികൾ റജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ കേസുകളിൽ എന്തുനടപടിയെടുത്തു എന്ന കോളം പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

അതേസമയം, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള തന്റെ നിരന്തരമായ ഫോൺ കോളുകൾ ആരും എടുത്തില്ലെന്നു യമുന വിഹാറിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർ പ്രമോദ് ഗുപ്ത പറഞ്ഞു. പൊലീസിനു സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കാനായില്ല. നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സംഘർഷമുണ്ടാകില്ലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശിവ്‌വിഹാറിലെ രാജ്ധാനി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ 60 മണിക്കൂറാണ് അക്രമികൾ അഴിഞ്ഞാടിയത്. സ്കൂൾ ഉടമ ഫൈസൽ ഫാറൂഖ് നിരന്തരം പൊലീസിനെ ഫോൺ ചെയ്തെങ്കിലും അവർ സ്ഥലത്ത് എത്തിയില്ല. ‘തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുമണിയോടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയിലാണ് വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും സ്കൂളിൽനിന്നു വിടാനായത്. പൊലീസിനെ തുടർച്ചയായി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എത്താം എന്നു മറുപടി മാത്രമാണ് അവർ നൽകിയിരുന്നത്; – ഫാറൂഖ് ദേശീയമാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. കരവാൾ നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് കീഴിലാണ് ശിവ് വിഹാർ വരുന്നത്.

