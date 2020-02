ന്യൂഡൽഹി∙ ചില രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ പ്രഫഷനൽ പ്രകോപനക്കാരാണെന്ന് കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പു മന്ത്രി മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‍വി. വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ബാധിച്ചവരുടെ മുറിവുകളിൽ അവർ ഉപ്പു പുരട്ടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

പ്രകോപനക്കാരും അക്രമികളും വൈകാതെ ജയിലാവും. സാഹോദര്യം പുലരും. സമാധാനവും സാഹോദര്യവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയെന്നതാവണം നമ്മുടെ കർത്തവ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അക്രമത്തിന്റെ വാർത്തകൾക്കൊപ്പം ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ചേർത്തു പിടിച്ച് അക്രമികളെ ചെറുത്തതിന്റെ വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട്. അതിനാവണം പ്രാമുഖ്യം.

നിർഭാഗ്യകരമായ വർഗീയ കലാപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ‘മതനിരപേക്ഷ യാത്ര’കൾ തടയണം. ഇരകൾക്കു നീതി ലഭിക്കുകയും അക്രമികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കുകയും സാഹോദര്യം പുലരുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാവണം നമ്മുടെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം തകരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കലും ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ്- മുഖ്താർ അബ്ബാസ് നഖ്‍വി പറഞ്ഞു.

English Summary: Some political parties rubbing salt into wounds of violence victims: Mukhtar Abbas Naqvi