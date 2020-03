വാഷിങ്ടൻ ∙ 2018 ജൂലൈയിലാണ് അലക്സിസ് സ്റ്റേൺ എന്ന പത്തൊൻപതുകാരിയെ തേടി പൊലീസിന്റെ ആ സന്ദേശം എത്തുന്നത്. ‘താങ്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി അപായപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരാൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. യുറ എന്ന സൈറ്റിൽ ‘മാസ്റ്റർ‌മൈൻഡ്365’ എന്ന യൂസർ നെയിമിൽ നിന്നായിരുന്നു ക്വട്ടേഷൻ. ഇതിനു പ്രതിഫലമായി 5770 ഡോളർ ബിറ്റ്‌കോയിനായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്’– പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന തീയതി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അലക്സിസ് ഉറപ്പിച്ചു. പിന്നിൽ ആഡ്രിയൻ തന്നെ. ബ്രിട്ടിഷുകാരനായ ഇരുപത്തിനാലുകാരൻ ആഡ്രിയൻ ഫ്രൈയുമായി 2016 മുതൽ അലക്സിസ് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട ഇരുവരും വളരെ വേഗം അടുത്തു. യുഎസിലെ മിനസോട്ട സ്വദേശിനിയാണ് അലക്സിസ്. ഡേറ്റിങ് ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം പ്രണയിനിയെ കാണുന്നതിനായി ആഡ്രിയൻ മൂന്നുതവണ യുഎസിലെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിന്നീട് അലക്സിസ് മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയത്തിലാകുകയും ആഡ്രിയനുമായി പിരിയുകയുമായിരുന്നു.

ബ്രിട്ടിഷ് ഉച്ചാരണം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അലക്സിസ് അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ആഡ്രിയനുമായി അടുത്തത്. ‘മാസ്റ്റർമൈൻഡ്365’ ൽ നിന്ന് ‘ഹിറ്റമാന്’ നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടിഷ് പ്രയോഗങ്ങളും കടന്നുകൂടിയത് ആഡ്രിയനു മേലുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകി. ഇരുവരുടെയും ഫോൺ സന്ദേശങ്ങളിൽ‌ ഉണ്ടായിരുന്ന പല പ്രയോഗങ്ങളും മാസ്റ്റർമൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ‌‌ എഫ്ബിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അജ്ഞാതനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

ആഡ്രിയനുമായി പിരിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേദിവസമാണ് അലക്സിസിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ബന്ധം തുടരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ ആഡ്രിയന്റെ പ്രതികരണവും അലക്സിസ് ഓർമിച്ചു– ‘ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഭയാനകമായ എന്തിനും നിങ്ങൾ അർഹയാണ്...’‌‌‌. വിദേശമാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അലക്സിസിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.

‘ഞാൻ ബലിയാട്’

അലക്സിസുമായി ശത്രുതയുള്ള ആരോ തന്നെ ബലിയാടാക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു സംഭവത്തോടുള്ള ആഡ്രിയൻ ഫ്രൈയുടെ പ്രതികരണം. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്ത താൻ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിനെകുറിച്ച് ആലോചിക്കുക പോലുമില്ല. ഒരിക്കൽ അലക്സിസിനെ താൻ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. വളരെ ദുഃഖത്തോടെയാണു പിരിഞ്ഞതും. എന്നാൽ ഒരിക്കലും കൊല്ലാനുള്ള മനോധൈര്യം തനിക്കില്ലെന്നും ആഡ്രിയൻ പറഞ്ഞു.

ഡാർക്ക് വെബ് എന്താണെന്ന് തനിക്കറിയില്ല. അക്കൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മാത്രമാണ് തനിക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഗെയിമർ കൂടിയായ ആഡ്രിയൻ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ പ്രതികരണത്തിനായിവിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് തന്നെ. ആദ്യം തമാശയായാണു കരുതിയത്. ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതിനായി 5770 ഡോളർ മുടക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി തനിക്കില്ലെന്നും ആഡ്രിയൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Student reveals her ex-boyfriend 'hired a HITMAN on the dark web to kill her