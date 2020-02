കലാപത്തിലെ നാശനഷ്ടം പ്രതിഷേധക്കാരിൽനിന്നു ഈടാക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ യുപി പൊലീസിന്റെ മാതൃകയിൽ കലാപത്തിനിടെ പൊതു, സ്വകാര്യ സ്വത്തുവകകൾ നശിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്ത് ഡൽഹി പൊലീസ്. പൊതു, സ്വകാര്യ സ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചവരിൽനിന്നുതന്നെ പണം ഈടാക്കാനാണു തീരുമാനം. പണം നൽകാനാകില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്തുവകകൾ സർക്കാരിലേക്കു ചേർക്കും.

ഇത്തരത്തിലൊരു നിർദേശം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന്റെ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക പൊലീസും സിവിൽ ഭരണകൂടവും ഡൽഹി സർക്കാരും വിലയിരുത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറഞ്ഞത് 1000 പേരെയെങ്കിലും പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇതിൽ 630 പേരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. നൂറു കോടിയോളം രൂപയുടെ സ്വത്തുവകകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ യുപിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സ്വത്തുവകകൾ നശിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരായ 400 പേര്‍ക്ക് പൊലീസ് നോട്ടിസ് അയച്ചിരുന്നു. പണം ഇവരിൽനിന്ന് ഈടാക്കാനാണ് തീരുമാനം.

English Summary: Taking cue from UP Police, Delhi cops to make rioters pay for property damage