ലൈഫ് പദ്ധതി: അർഹതയുള്ളവർക്കെല്ലാം വീട് നിർമിച്ചു നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ അർഹതയുള്ളവരെ മുഴുവൻ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നിർമിച്ചു നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ രണ്ടു ലക്ഷം വീടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതിന്‍റെ പ്രഖ്യാപനം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് നിര്‍വ്വഹിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

വീട് സ്വപ്നമായി കണ്ടിരുന്നവർക്ക് വീട് നിർമിച്ചു നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത് സമൂഹത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നാടാകെ ഒത്തുചേർന്നാണ് ലൈഫ് പദ്ധതി വിജയിപ്പിച്ചത്. ലൈഫ് പദ്ധതിപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർഥമെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷത്തെ ചടങ്ങിലേക്കു ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവർ ബഹിഷ്ക്കരിക്കുകയായിരുന്നു. പാവങ്ങളോടാണോ ക്രൂരത കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർ ആലോചിക്കണം. യുഡിഎഫ് തുടങ്ങിയ ഭവന നിർമാണ പരിപാടിയാണ് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പറയുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ 52,050 വീട് ഒഴികെ ബാക്കി വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലും മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുമാണ്. ഒന്നാംഘട്ടത്തിന്റേതൊഴികെ മറ്റുള്ളതിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ യുഡിഎഫിന് കഴിയില്ല. അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാലും ഗുണഭോക്താക്കൾ കൂടി സമ്മതിക്കണ്ടേയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

നാടാകെ സന്തോഷിക്കേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ അതിനെതിരായ പ്രവർത്തനമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റേത്. ഇത്ര ഇടുങ്ങിയ മനസുമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തിന് മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. നാടിനോടും നാടിന്റെ ഭാവിയോടുമാണ് അവർ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത്. ചുവരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രം എഴുതാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഓർക്കണം. രാജ്യം നിലനിൽക്കണം. അതിനു ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. എന്നാൽ സർക്കാരുമായി യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിനില്ലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത്. ഇതാണോ പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട്. വികസനപദ്ധതികളോടും പ്രതിപക്ഷം മുഖം തിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം സമീപനം സ്വീകരിച്ചാൽ ചരിത്രം കുറ്റക്കാരെന്നു വിധിയെഴുതുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഭവനരഹിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2017 ലാണ് ലൈഫ് മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചത്. മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളായാണ് ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഒന്നാംഘട്ടത്തില്‍ 2000-01 മുതല്‍ 2015-16 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം വരെ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍ ഭവനനിര്‍മാണ പദ്ധതികള്‍ പ്രകാരം ധനസഹായം കിട്ടിയിട്ടും പല കാരണങ്ങളാല്‍ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്ന കുടുംബങ്ങള്‍ക്കുള്ള വീടുകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലൈഫ് മിഷന്‍ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം. രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഭവന നിര്‍മാണവും മൂന്നാം ഘട്ടത്തില്‍ ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ പുനരധിവാസവുമാണ് ലക്ഷ്യം.

