പെൺസുഹൃത്ത് ജന്മദിനം ആശംസിച്ചില്ല; യുവാവ് തൂങ്ങിമരിച്ചു

ബെംഗളൂരു∙ പെൺസുഹൃത്ത് ജൻമദിന ആശംസ നേരാത്തതിൽ മനം നൊന്ത് വെബ്ടാക്സി ഡ്രൈവറായ യുവാവ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. ചിക്കബെല്ലാപുര ബൻന്തഹള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ എം.ശിവകുമാർ (25) ആണ് മരിച്ചത്.

നേരത്തേ യെലഹങ്കയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ശിവകുമാർ അയൽവീട്ടിലെ യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് യുവതി വിവാഹത്തിൽ നിന്നു പിൻമാറി. തുടർന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്കു മടങ്ങിയ ശിവകുമാർ യുവതിയുമായുള്ള ബന്ധം ഫോൺ വഴി തുടർന്നിരുന്നു.



English Summary: After estranged girlfriend did not convey birthday wishes, youth commits suicide