ബംഗാളിൽ കണ്ണ് വച്ച് ബിജെപി; പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ അമിത് ഷാ

കൊൽക്കത്ത ∙ 2021 ലെ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ഏപ്രിലിലെ മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കാൻ ബിജെപി. പ്രചാരണാർഥം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഇന്ന് കൊൽക്കത്ത സന്ദർശിക്കും. ഷാഹിദ് മിനാർ മൈതാനത്ത് നടക്കുന്ന റാലിയിൽ ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണ ഗാനം അവതരിപ്പിക്കും. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഗാനത്തിന്റെ ശീർഷകം ‘കൂടുതൽ അനീതിയില്ല’ എന്നാണ്.



പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെച്ചൊല്ലി (സി‌എ‌എ) ഡൽഹിയിൽ ഈ ആഴ്ച നടന്ന അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് അമിത് ഷാ എന്തുപറയുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി ഭുവനേശ്വറിലും പ്രയാഗ്‌രാജിലും നടന്ന പൊതുപരിപാടികളിൽ അമിത് ഷായോ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോ അക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല.

ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിജെപി റാലിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി അനുവാദം നൽകിയതിനെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും വിമർശിച്ചു.

