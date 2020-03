പൗരത്വ നിയമത്തെ തടയാൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല: മമതയ്ക്കെതിരെ അമിത് ഷാ

കൊൽക്കത്ത ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ പ്രതിഷേധം പ്രയോജനപ്പെടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. സി‌എ‌എ നടപ്പാക്കുന്നതു തടയാൻ യാതൊരു പ്രതിഷേധത്തിനും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബംഗാള്‍ മുനിസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായുള്ള ബിജെപി പ്രചാരണത്തിനു തുടക്കം കുറിച്ച്, കൊൽക്കത്തയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



ഞാൻ മമത ദീദിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അഭയാർഥികളുടെ താൽപര്യങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നത്? നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അഭയാർഥികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. പീഡനത്തിനിരയായി അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ഹിന്ദുക്കൾ, അവർക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കേണ്ടതല്ലേ?– അമിത്‍ ഷാ ചോദിച്ചു.

അടുത്ത സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി വൻ വിജയം നേടും. 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 18 സീറ്റുകൾക്ക് ഞാൻ ബംഗാളിനു നന്ദി പറയുന്നു. വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മമത പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബംഗാളിൽ ബിജെപിക്ക് രണ്ടു കോടിയിലധികം വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. മമതാജീ കാത്തിരിക്കുക, 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ ബംഗാളിൽ വിജയിക്കും– അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. ‘ഇനി അനീതിയില്ല’ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച ക്യംപെയിനിന്റെ ഭാഗമാകാനും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

