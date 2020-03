ഇന്ത്യൻ 2 സെറ്റിലെ അപകടം: അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ ഹാജരാകാൻ കമൽഹാസന് നിർദേശം

ചെന്നൈ ∙ ഇന്ത്യൻ 2 ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചൊവ്വാഴ്ച നേരിട്ടു ഹാജരാകാൻ നടൻ കമൽ ഹാസന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നിർദേശം. സംവിധായകൻ ഷങ്കറിനെ നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ചെന്നൈയ്ക്കു സമീപം നസ്രത്ത്പേട്ടിൽ നടന്ന ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ക്രെയിൻ തകർന്നു വീണു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ മരിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിനു നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന കമൽ ഹാസന്റെ ആവശ്യം തള്ളി നിര്‍മാതാക്കള്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നടനും സംവിധായകനും അപകടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നു നിർമാണ കമ്പനിയായ ലൈക്കാ പ്രൊഡക്‌ഷൻ‌സ് തുറന്നടിച്ചു. അപകടത്തിനു പിന്നാലെ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍മാതാക്കള്‍ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്ന് കമൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

