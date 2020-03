കൊറോണ: ഇറാനിൽ 24 മണിക്കൂറിൽ മരിച്ചത് 11 പേർ, ആകെ 54

ടെഹ്റാൻ∙ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് ഇറാനില്‍ ഞായറാഴ്ച 11 പേര്‍ മരിച്ചു. പുതുതായി 385 പേരിൽ രോഗം കണ്ടെത്തിയതായും ഇറാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഇറാനിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം 54 ആയി. രോഗബാധിതർ– 978. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിലാണ് രാജ്യത്ത് 11 പേർ മരിച്ചതെന്ന് ഇറാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ക്യാനൂഷ് ജഹാൻപോർ വ്യക്തമാക്കി.



ഇറാൻ പൗരന്മാർ അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും വീട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങണമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിൽ സ്ഥിതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 22 മുതലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ചൈനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരിൽ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത് ശനിയാഴ്ചയാണ്. ഫെബ്രുവരി 29ന് 573 പേർക്കു പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തി. 28ന് 427 പേരെ വൈറസ് ബാധിച്ചതായാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. 565 പുതിയ കേസുകളാണ് വുഹാൻ നഗരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്നും ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മിഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.



വുഹാനിലെ ജയിലുകളിൽ 233 പേർക്കു വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ചൈനയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നാണു സർക്കാർ തലത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച 35 പേരാണു ചൈനയിൽ മരിച്ചത്. ഫെബ്രുവരിയി‌ലെ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ മരണ സംഖ്യയാണിത്. വെള്ളിയാഴ്ച 47 പേര്‍ ചൈനയില്‍ മരിച്ചു. ചൈനയിലെ ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിൽ മൂന്ന് കേസുകൾ മാത്രമാണു പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.



അതേസമയം വൈറസ് ബാധിച്ച് ചൈനയില്‍ ആകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2870 ആയി. വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത് 79,824 പേരിൽ. ഹ്യൂബെ പ്രവിശ്യയിലെ 103 കൗണ്ടികളിൽ 11 ഇടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസമായി പുതിയ കേസുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.



