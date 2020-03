രാജ്യത്തെ വിഭജിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ എൻഎസ്ജി നേരിടും: അമിത് ഷാ

കൊൽക്കത്ത∙ രാജ്യത്തെ സമാധാനം കളയാനും വിഭജിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ ഭയം നിറയ്ക്കാൻ എൻഎസ്ജിക്ക് (നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ്) സാധിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. ഇത്തരക്കാരെ നേരിടേണ്ടതും തോൽപിക്കേണ്ടതും എൻഎസ്ജിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കൊല്‍ക്കത്തയിൽ എൻഎസ്ജിയുടെ പരിപാടിയിൽ അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. മോദിജി പ്രധാനമന്ത്രി ആയശേഷം പുറമേ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകളില്ലാത്തൊരു പ്രതിരോധ നയമുണ്ടാക്കി. സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുകൾ നടത്തുന്നതിൽ യുഎസ്, ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ നിരയിലേക്ക് ഇന്ത്യയും എത്തി.



ലോകത്തിനാകെ സമാധാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം. 10,000 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ആരെയും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ സമാധാനത്തിൽ ഇടപെടാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. നമ്മുടെ സൈനികരുടെ ജീവനെടുക്കുന്നവർക്കു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് അമിത് ഷാ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ബംഗാളിലെത്തിയത്. ഡൽഹി കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി എന്തു പറയുമെന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.



ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് കൊൽക്കത്തയിൽ നടക്കുന്ന റാലിയിൽ അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കും. പരീക്ഷാ സമയത്ത് കൊൽക്കത്തയിൽ റാലി നടത്താൻ അമിത് ഷായ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയതിന് ബംഗാൾ സർക്കാരിനെ കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും വിമർശിച്ചു. ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അമിത് ഷായുടെ റാലി നടക്കുന്നത്.



English Summary: NSG will defeat those who want to divide the nation, disrupt peace: Amit Shah