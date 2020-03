കോവിഡ്: അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ അതിർത്തികൾ അടച്ചിടുമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ കോവിഡ് 19 (കൊറോണ വൈറസ്) തടയുന്നതിനായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള അതിർത്തികൾ അടയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് പാക്കിസ്ഥാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്ത് രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് നീക്കം. നേരത്തേ രണ്ടു പേർക്കു വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വൈറസ് വീണ്ടും പടരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായാണു നടപടിയെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ചാമാൻ അതിർത്തി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തേയ്ക്ക് അടച്ചിടും. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യാർഥമാണു നീക്കമെന്നും പാക്കിസ്ഥാനിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യക്ഷേമത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ഇറാനുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിലെയും കോവിഡ് ആദ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച കറാച്ചി ഉൾപ്പെടുന്ന സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെയും സ്കൂളുകൾ താൽക്കാലികമായി അടച്ചിടുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

ഇറാനിൽ നിന്നു തിരിച്ചെത്തിയ 8,000 തീർഥാടകരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നീക്കം അധികൃതർ ആരംഭിച്ചു. ടഫ്താൻ അതിർത്തിയിൽ 200 തീർഥാടകർ ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇറാനിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇറാനിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും വ്യാഴാഴ്ച പാക്കിസ്ഥാൻ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ചൈനയ്ക്കു പുറത്തു കോവിഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറാനിലാണ്. ഇതുവരെ 987 പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും 54 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയിൽ ഇതുവരെ 2870 പേർ കോവിഡ് ബാധ മൂലം മരിച്ചു.

