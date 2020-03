മലേഷ്യയിൽ നിന്നെത്തിയ ആളുടെ മരണം: കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരണം

കൊച്ചി ∙ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി കോവിഡ് 19 (കൊറോണ വൈറസ്) ബാധിതനായിരുന്നില്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചു. പുണെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിൽ (എൻഐവി) നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ സാംപിൾ പരിശോധനയിലും ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

ആലപ്പുഴ എൻഐവിയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ പരിശോധനയിലും വൈറസ് ബാധയില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മലേഷ്യയിൽ നിന്നു പനിബാധിച്ച് എത്തിയ പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ കൊട്ടണച്ചേരി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം ഒ.കെ. ജൈനേഷ് (36) ആണ് 28നു രാത്രിയിൽ കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മരിച്ചത്.

കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിലാണു പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പരിശോധന ഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പരിശോധന ഫലവും നെഗറ്റീവായതോടെ മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടു നൽകി.

English Summary: Payyannur Native From Malaysia Who died Tested Negative for covid 19