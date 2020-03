ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് മുസ്‌ലിംകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നവർ ഹിന്ദുക്കളായി തുടരുന്നതെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര. അവരില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ‘ഹിന്ദു’ അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും ജാതി മാത്രം നിലനിൽക്കുമെന്നും മഹുവ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ – ‘ഈ രാജ്യത്ത് മുസ്‌ലിംകൾ ഉള്ള കാലം വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുവായി തുടരാനാവുക. അവർ ഇവിടെ നിന്നും പോയാൽ ബ്രാഹ്മണരും വൈശ്യരും ശൂദ്രനും ദളിതനുമാണ്’– മഹുവ മൊയ്ത്ര പറഞ്ഞു.



ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തെച്ചൊല്ലി സർക്കാരിനെതിരെ തൃണമൂൽ എപി നേരത്തേയും രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാർ നോക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നും അവർ വിമർശിച്ചു.

English Summary: Your are a Hindu as long as there are Muslims in this country, says Mahua Moitra