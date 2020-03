കൊല്ലം ∙ വീട്ടുമുറ്റത്തു കളിക്കുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനി മരിച്ചു. കടയ്ക്കൽ എറ്റിൻകടവ് മോഹന വിലാസത്തിൽ മനോജിന്റെ മകൾ മാളവികയാണു (7) മരിച്ചത്. കളിക്കുന്നതിനിടെ ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറ്റിലേക്കു വീഴുകയായിരുന്നു. വെള്ളമില്ലാതെ കിടന്ന കിണറ്റിനുള്ളിലെ പാറയിൽ തലയിടിച്ചാണു മരണം.

English Summary: Accident death for seven year old girl